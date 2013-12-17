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Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
Mėgaukitės gera kava, paruošta patikimu kompaktiškos ir išmanios konstrukcijos kavos virimo aparatu, kurį paprasta laikyti. Jis puikiai tiks kiekvienoje virtuvėje.
Su stikliniu ąsočiu
Juoda
Pripildykite vandens bakelį lengvai ir tiksliai naudodamiesi vandens lygio žyma.
Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.
Ąsotį ir filtro laikiklį galima lengvai išplauti indaplovėje.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
szajmi83
17/12/2013
Polska
Polecam, fajny automat w konkurencyjnej cenie ;)
Swietne urzadzenie. Prosta kontrukacja ale sprawdza sie rewelacyjnie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy
Alina333
07/05/2019
România
Cea mai durabila cafetiera
Am aceasta cafetiera de peste 10 ani. Este drept ca mai detin un alt aparat de cafea, mai mult din dorinta de a avea un produs mai nou ca tehnologie. Un lucru este cert, cafetiera aceasta a functionat 8 ani fara cusur. Am decalcifiat-o si atat. Inca o pastrez si o mai folosesc ocazional. Recomand.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7448/00 Cafetieră
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7448/00 Cafetieră