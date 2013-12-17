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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/20
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Nutraukta gamyba

Daily CollectionKavos virimo aparatas

HD7448/20

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama

Mėgaukitės gera kava, paruošta patikimu kompaktiškos ir išmanios konstrukcijos kavos virimo aparatu, kurį paprasta laikyti. Jis puikiai tiks kiekvienoje virtuvėje.

Peržiūrėti visas naudas

Kompaktiškas kavos virimo aparatas, telpa 10–15 puodelių

Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama

  • Su stikliniu ąsočiu

  • Juoda

Lengvai įpilkite vandens naudodamiesi vandens lygio žyma

Lengvai įpilkite vandens naudodamiesi vandens lygio žyma

Pripildykite vandens bakelį lengvai ir tiksliai naudodamiesi vandens lygio žyma.

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Ąsotį ir filtro laikiklį galima lengvai išplauti indaplovėje.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Polecam, fajny automat w konkurencyjnej cenie ;)

Swietne urzadzenie. Prosta kontrukacja ale sprawdza sie rewelacyjnie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy

07/05/2019

România

România

Cea mai durabila cafetiera

Am aceasta cafetiera de peste 10 ani. Este drept ca mai detin un alt aparat de cafea, mai mult din dorinta de a avea un produs mai nou ca tehnologie. Un lucru este cert, cafetiera aceasta a functionat 8 ani fara cusur. Am decalcifiat-o si atat. Inca o pastrez si o mai folosesc ocazional. Recomand.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7448/00 Cafetieră

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7448/00 Cafetieră

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