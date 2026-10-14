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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker

Nutraukta gamyba

Viva CollectionKavos virimo aparatas

HD7562/40

Puiki kava iki paskutinio lašo

Naudodami šį grakščios formos kavos virimo aparatą „Philips“ su „Aroma Swirl“ galėsite mėgautis puikiu kavos aromatu. Išmanusis snapelis filtruotos kavos aromatą tinkamai paskleidžia visame kavos ąsotyje.

Peržiūrėti visas naudas

„Aroma Swirl“ padeda sumaišyti kavą

Puiki kava iki paskutinio lašo

  • Su stikliniu ąsočiu

  • AromaSwirl

  • Balta ir levandų

1 000 vatų

1 000 vatų

„Philips“ kavos aparato siurblys padės greitai paruošti kavą.

„Aroma“ ąsotis išsaugo kavos skonį

„Aroma“ ąsotis išsaugo kavos skonį

„Philips Aroma“ ąsotis yra pagamintas iš stiklo ir skirtas optimaliam kavos skoniui išsaugoti.

Apsaugą ir stabilumą užtikrinantis apsauginis žiedas

Apsaugą ir stabilumą užtikrinantis apsauginis žiedas

Stiklinį ąsotį juosiantis apsauginis žiedas užtikrina apsaugą ir stabilumą.

Techninės savybės

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