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Nutraukta gamyba
HD7562/40
Puiki kava iki paskutinio lašo
Naudodami šį grakščios formos kavos virimo aparatą „Philips“ su „Aroma Swirl“ galėsite mėgautis puikiu kavos aromatu. Išmanusis snapelis filtruotos kavos aromatą tinkamai paskleidžia visame kavos ąsotyje.
Su stikliniu ąsočiu
AromaSwirl
Balta ir levandų
„Philips“ kavos aparato siurblys padės greitai paruošti kavą.
„Philips Aroma“ ąsotis yra pagamintas iš stiklo ir skirtas optimaliam kavos skoniui išsaugoti.
Stiklinį ąsotį juosiantis apsauginis žiedas užtikrina apsaugą ir stabilumą.
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