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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30

Nutraukta gamyba

Pure EssentialsKavos virimo aparatas

HD7692/30

Ruoškite būtent taip, kaip jums patinka

Šiame įmantriame kavos virimo aparate dera puikios kokybės aromatas ir dizainas. Naudodamiesi stiprumo reguliavimo funkcija, galite bet kada virti kavą pagal savo skonį, o termo ąsotyje esanti kava ilgiau išlieka šviežia ir karšta.

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„My Aroma Control“ – kavos stiprumas pagal asmeninį skonį

Ruoškite būtent taip, kaip jums patinka

  • Su terminiu indu

  • Pagaminta Vokietijoje

  • Balta

1 400 vatų

1 400 vatų

Didelės spartos „Philips“ kavos aparato siurbliukas greičiau paruoš optimalaus aromato kavos.

Stiprumo pasirinkimo funkcija leis nustatyti kavos stiprumą

Stiprumo pasirinkimo funkcija leis nustatyti kavos stiprumą

Reguliuodami kavos stiprumą pasirinkite švelnią, vidutinę arba stiprią kavą.

Kalkių nuosėdų šalinimo indikatoriaus lemputė

„Philips“ kavos virimo aparatas primins, kada reikia pašalinti susikaupusias kalkių nuosėdas. Reguliariai šalindami nuosėdas nuolat mėgausitės geriausiu kavos skoniu ir apsaugosite prietaisą nuo vandenyje iš čiaupo esančių kalkių.

Techninės savybės

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