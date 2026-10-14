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Nutraukta gamyba
HD7692/30
Ruoškite būtent taip, kaip jums patinka
Šiame įmantriame kavos virimo aparate dera puikios kokybės aromatas ir dizainas. Naudodamiesi stiprumo reguliavimo funkcija, galite bet kada virti kavą pagal savo skonį, o termo ąsotyje esanti kava ilgiau išlieka šviežia ir karšta.
Su terminiu indu
Pagaminta Vokietijoje
Balta
Didelės spartos „Philips“ kavos aparato siurbliukas greičiau paruoš optimalaus aromato kavos.
Reguliuodami kavos stiprumą pasirinkite švelnią, vidutinę arba stiprią kavą.
„Philips“ kavos virimo aparatas primins, kada reikia pašalinti susikaupusias kalkių nuosėdas. Reguliariai šalindami nuosėdas nuolat mėgausitės geriausiu kavos skoniu ir apsaugosite prietaisą nuo vandenyje iš čiaupo esančių kalkių.
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