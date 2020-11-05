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Visos serijos

  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia

Nutraukta gamyba

Grind & BrewKavos virimo aparatas

HD7761/00

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
Šis itin kompaktiškas kavos virimo aparatas su malūnėliu išsiskiria moderniu dizainu ir unikalia plikymo valdymo rankenėle, kuria lengvai nustatysite norimą parinktį, kad galėtumėte mėgautis puikia kava.
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Paprasta paruošti su integruota kavamale

Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia

  • Integruotas kavos malūnėlis

  • Su stikliniu ąsočiu

  • Juoda ir metalo

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutinio kavos puodelio.

Integruota kavamalė – šviežiai sumalta kava

Integruota kavamalė – šviežiai sumalta kava

Kad galėtumėte mėgautis šviežia kava, kavos pupelės malamos tik prieš virimą. Kūgio formos malūnėliai sumala pupeles iki reikiamo rupumo, kad galėtumėte mėgautis puikaus skonio kava.

Pasirinkite mėgstamą skonį naudodami malimo būdo pasirinkimo rankenėlę

Pasirinkite mėgstamą skonį naudodami malimo būdo pasirinkimo rankenėlę

Pasirinkite iš 9 malimo rupumo parinkčių ir mėgaukitės jūsų skonį atitinkančia kava. Jei norite stipresnės kavos, pasirinkite smulkesnį malimą, o jei silpnesnės – rinkitės rupesnį malimą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка має багато функцій.

Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Jednoduchá obsluha a čištění

Zakoupeno nedávno, od té doby denně v provozu. Na obsluhu a čištění je "kávovar" nenáročný, stejně tak obsluha, kdy stačí vybrat intenzitu a počet šálků. Ocenil bych možnost dávkování vody dle zvoleného počtu šálku, ale to není na překážku, spíše zvyk (trvalo mi nějakou dobu, a po pročtění manuálu, zjistit, že se využívá celej zasobník vody) Nemá časovač k uvaření kávy na stanovený čas - pro mne nerozhodující faktor.

Argumentai už

Integrovaný mlýnek, plotýnka k udržení teploty

Argumentai prieš

Využívá celej zásobník vody

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

28/04/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Grind & Brew HD7767/00

Pracuje i vícekrát za den. Po roce začal protékat, to vyřešila rychlá oprava v záruce. Nebýt této závady, vřele bych doporučil všem, kdo dává přednost konvici filtrovaného kafe :). Možná ale "jen vadný kus".

Argumentai už

Mele kávu / možno použít i již namletou, zásobník vody na celou konvici, velký zásovník na kafe, hezký design, více možných nastavení.

Argumentai prieš

Oprava po roce (i když rychlá), musí se nalít tolik vody, kolik chcete kafe - pokud dáte více, už se prakticky nedá odlít.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

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