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Nutraukta gamyba
Integruotas kavos malūnėlis
Su stikliniu ąsočiu
Juoda ir metalo
Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutinio kavos puodelio.
Kad galėtumėte mėgautis šviežia kava, kavos pupelės malamos tik prieš virimą. Kūgio formos malūnėliai sumala pupeles iki reikiamo rupumo, kad galėtumėte mėgautis puikaus skonio kava.
Pasirinkite iš 9 malimo rupumo parinkčių ir mėgaukitės jūsų skonį atitinkančia kava. Jei norite stipresnės kavos, pasirinkite smulkesnį malimą, o jei silpnesnės – rinkitės rupesnį malimą.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
stsasha2
05/11/2020
Україна
Кавоварка має багато функцій.
Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
Ricktha
06/05/2021
Česká republika
Jednoduchá obsluha a čištění
Zakoupeno nedávno, od té doby denně v provozu. Na obsluhu a čištění je "kávovar" nenáročný, stejně tak obsluha, kdy stačí vybrat intenzitu a počet šálků. Ocenil bych možnost dávkování vody dle zvoleného počtu šálku, ale to není na překážku, spíše zvyk (trvalo mi nějakou dobu, a po pročtění manuálu, zjistit, že se využívá celej zasobník vody) Nemá časovač k uvaření kávy na stanovený čas - pro mne nerozhodující faktor.
Argumentai už
Integrovaný mlýnek, plotýnka k udržení teploty
Argumentai prieš
Využívá celej zásobník vody
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Jenda Benda
28/04/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Grind & Brew HD7767/00
Pracuje i vícekrát za den. Po roce začal protékat, to vyřešila rychlá oprava v záruce. Nebýt této závady, vřele bych doporučil všem, kdo dává přednost konvici filtrovaného kafe :). Možná ale "jen vadný kus".
Argumentai už
Mele kávu / možno použít i již namletou, zásobník vody na celou konvici, velký zásovník na kafe, hezký design, více možných nastavení.
Argumentai prieš
Oprava po roce (i když rychlá), musí se nalít tolik vody, kolik chcete kafe - pokud dáte více, už se prakticky nedá odlít.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l