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Visos serijos

  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
  • Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia

Nutraukta gamyba

„Grind & Brew“Kavos virimo aparatas

HD7762/00

1 apdovanojimas

Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia
Mėgaukitės puikia kava iš šviežiai sumaltų pupelių su „Philips Grind & Brew“ kavos aparatu su integruotu malūnėliu. Su unikaliu dvigubu indu galite rinktis dvi pupelių rūšis. Naudodami laikmatį, pabuskite su šviežia kava
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Vienintelė malimo ir plikymo sistema su dviem pupelių indais

Šviežiai sumaltos kavos pupelės – puikios kavos pradžia

  • Integruotas kavos malūnėlis

  • Dvigubas indas pupelėms

  • Laikmatis

  • Juoda ir metalo

Stiprumo pasirinkimo funkcija leis nustatyti kavos stiprumą

Stiprumo pasirinkimo funkcija leis nustatyti kavos stiprumą

Reguliuodami kavos stiprumą pasirinkite švelnią, vidutinę arba stiprią kavą.

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.

Pasirinkite mėgstamą skonį naudodami malimo būdo pasirinkimo rankenėlę

Pasirinkite mėgstamą skonį naudodami malimo būdo pasirinkimo rankenėlę

Pasirinkite iš 9 malimo rupumo parinkčių ir mėgaukitės jūsų skonį atitinkančia kava. Jei norite stipresnės kavos, pasirinkite smulkesnį malimą, o jei silpnesnės – rinkitės rupesnį malimą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612379

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