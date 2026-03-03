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Nutraukta gamyba
HD7762/00
Integruotas kavos malūnėlis
Dvigubas indas pupelėms
Laikmatis
Juoda ir metalo
Reguliuodami kavos stiprumą pasirinkite švelnią, vidutinę arba stiprią kavą.
Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.
Pasirinkite iš 9 malimo rupumo parinkčių ir mėgaukitės jūsų skonį atitinkančia kava. Jei norite stipresnės kavos, pasirinkite smulkesnį malimą, o jei silpnesnės – rinkitės rupesnį malimą.
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