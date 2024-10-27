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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Visada tobula kava bet kokiam puodeliui
Lengvai maišykite arba keiskite dvi pupelių rūšis
Vietą taupantis dizainas su nuimama vandens talpa.
Viskas viename leidžia jums ruošti kavą į stiklinį ąsotį arba tiesiai į jūsų mėgstamiausią puodelį* ar termosą**, kad galėtumėte patogiai mėgautis kava kelyje.
Išmanusis dozavimas užtikrina tobulą vandens ir kavos santykį kiekvieno kavos virimo metu, todėl nebereikia spėlioti, o kavos galima pildyti mažiau. Visada gaukite geriausią kavą, kad ji niekada nebūtų vandeninga ar rūgšti.
Kava visiems metų laikams! Žiemą mėgaukitės šilta kava, o vasaros dienomis ją virkite ant ledo, kad atsivėsintumėte.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Králík30
27/10/2024
Česká republika
Kvalitní filtrovaná káva
Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.
Argumentai už
Rychlost, kompaktnost, snadné čištění
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Kávomilec
25/10/2024
Česká republika
Vyborna prekapavana kava
Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.
Argumentai už
Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Puodelis turi būti stiklinis arba keraminis.
Didžiausias stiklinės aukštis – 10 cm.
Veikia tik ąsočio režimu.