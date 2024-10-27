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  • Šviežių pupelių skonis kiekviename puodelyje.
  • Šviežių pupelių skonis kiekviename puodelyje.
  • Šviežių pupelių skonis kiekviename puodelyje.
  • Šviežių pupelių skonis kiekviename puodelyje.
  • Šviežių pupelių skonis kiekviename puodelyje.
  • Šviežių pupelių skonis kiekviename puodelyje.

„Philips” viskas vienameFiltruotos kavos aparatas su įmontuotu malūnėliu

HD7900/50

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Šviežių pupelių skonis kiekviename puodelyje.
Mėgaukitės skanios kavos puodeliu, paruoštu iš šviežiai sumaltų pupelių savo namuose su „Philips” viskas viename kavos aparatu su integruotu malūnėliu. Išvirkite pilną ąsotį visai šeimai arba vieną puodelį tiesiai į savo mėgstamiausią puodelį ar termosą – bet kada, kai tik panorėsite. Lengvai perjunkite tarp dviejų rūšių pupelių dėl dvigubo pupelių konteinerio, pasirinkite norimą stiprumą, o aparatas kiekvieną kartą užtikrins tobulą kavos ir vandens santykį naudodamas išmanųjį dozavimą. Nuo šviežių pupelių iki jūsų puodelio per kelias minutes, su nuosekliai skaniais rezultatais.
Peržiūrėti visas naudas

Nesunku gaminti, skanu gurkšnoti.

Šviežių pupelių skonis kiekviename puodelyje.

  • Visada tobula kava bet kokiam puodeliui

  • Lengvai maišykite arba keiskite dvi pupelių rūšis

  • Vietą taupantis dizainas su nuimama vandens talpa.

Ruoškite kavą ąsotyje, puodelyje* ar stiklinėje** su „Viskas viename“ funkcija

Ruoškite kavą ąsotyje, puodelyje* ar stiklinėje** su „Viskas viename“ funkcija

Viskas viename leidžia jums ruošti kavą į stiklinį ąsotį arba tiesiai į jūsų mėgstamiausią puodelį* ar termosą**, kad galėtumėte patogiai mėgautis kava kelyje.

Išmanusis dozavimas: tobulas vandens ir kavos santykis kiekvieną kartą ruošiant kavą

Išmanusis dozavimas: tobulas vandens ir kavos santykis kiekvieną kartą ruošiant kavą

Išmanusis dozavimas užtikrina tobulą vandens ir kavos santykį kiekvieno kavos virimo metu, todėl nebereikia spėlioti, o kavos galima pildyti mažiau. Visada gaukite geriausią kavą, kad ji niekada nebūtų vandeninga ar rūgšti.

Paruoškite kavos su ledu, kad atsivėsintumėte vasarą

Paruoškite kavos su ledu, kad atsivėsintumėte vasarą

Kava visiems metų laikams! Žiemą mėgaukitės šilta kava, o vasaros dienomis ją virkite ant ledo, kad atsivėsintumėte.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kvalitní filtrovaná káva

Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.

Argumentai už

Rychlost, kompaktnost, snadné čištění

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

Vyborna prekapavana kava

Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.

Argumentai už

Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

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Atsakomybės apribojimai

  1. Puodelis turi būti stiklinis arba keraminis.

  2. Didžiausias stiklinės aukštis – 10 cm.

  3. Veikia tik ąsočio režimu.