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Mėgaukitės skanios kavos puodeliu, paruoštu iš šviežiai sumaltų pupelių savo namuose su „Philips” viskas viename kavos aparatu su integruotu malūnėliu. Išvirkite pilną ąsotį visai šeimai arba vieną puodelį tiesiai į savo mėgstamiausią puodelį ar termosą – bet kada, kai tik panorėsite. Lengvai perjunkite tarp dviejų rūšių pupelių dėl dvigubo pupelių konteinerio, pasirinkite norimą stiprumą, o aparatas kiekvieną kartą užtikrins tobulą kavos ir vandens santykį naudodamas išmanųjį dozavimą. Nuo šviežių pupelių iki jūsų puodelio per kelias minutes, su nuosekliai skaniais rezultatais.