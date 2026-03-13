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„Philips” viskas viename Filtruotos kavos aparatas su įmontuotu malūnėliu

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„Philips” viskas vienameFiltruotos kavos aparatas su įmontuotu malūnėliu

HD7900/50

„Philips” viskas viename Filtruotos kavos aparatas su įmontuotu malūnėliu

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail., 633.3 kB
  • 13 March 2026

Mėgaukitės skanios kavos puodeliu, paruoštu iš šviežiai sumaltų pupelių savo namuose su „Philips” viskas viename kavos aparatu su integruotu malūnėliu. Išvirkite pilną ąsotį visai šeimai arba vieną puodelį tiesiai į savo mėgstamiausią puodelį ar termosą – bet kada, kai tik panorėsite. Lengvai perjunkite tarp dviejų rūšių pupelių dėl dvigubo pupelių konteinerio, pasirinkite norimą stiprumą, o aparatas kiekvieną kartą užtikrins tobulą kavos ir vandens santykį naudodamas išmanųjį dozavimą. Nuo šviežių pupelių iki jūsų puodelio per kelias minutes, su nuosekliai skaniais rezultatais.

  • PDF fail.
  • 7 August 2026

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