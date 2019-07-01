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  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines

Nutraukta gamyba

3000 SeriesPuikus automatinis espreso aparatas

HD8829/09

4.8

| (139) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį

Jūsų mėgstamo kapučino kavos puodelis vos vienu paspaudimu

Naudodami „Philips 3000“ serijos „Easy Cappuccino“ mėgstamiausia kapučino kava galėsite mėgautis vos vienu paspaudimu. Dėl kompaktiškame korpuse slypinčios galios vos vieno mygtuko paspaudimu galėsite mėgautis espreso, juoda ir kapučino kavomis iš šviežių pupelių.

Peržiūrėti visas naudas

Didelė galia mažame korpuse

Jūsų mėgstamo kapučino kavos puodelis vos vienu paspaudimu

  • 5 gėrimai

  • „Easy Cappuccino“ sistema

  • Juoda

Pridėtą išorinį pieno indą lengva valyti ir patogu laikyti

Pridėtą išorinį pieno indą lengva valyti ir patogu laikyti

Naudodami išorinį pieno indą, kurį galima plauti indaplovėje, galėsite mėgautis mėgstamos kreminės kapučino kavos puodeliu. Paprasta atjungti nuo aparato ir padėti į šaldytuvą, kad ilgiau išliktų šviežias. Paruošti kapučino su bet kokios rūšies pienu dar nebuvo taip lengva.

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl mėgausitės aromatinga šviežia kava gamindami bent 20 000 puodelių kavos.

Greitai paruoškite 5 mėgstamiausius kavos gėrimus

Greitai paruoškite 5 mėgstamiausius kavos gėrimus

Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

139

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

„Philips“

Puikus aparatas, vienu paspaudimu padaroma labai skani kava.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas

02/02/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo funkcjonalny ekspres do kawy

Polecam wszystkim do domu lub małego biura. Parzy podstawowe kawy. Najważniejsze: prosta, intuicyjna obsługa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

28/01/2020

Polska

Polska

Ekspres robi pyszną kawę z puszystym mleczkiem

Świetny ekspres. Pyszna kawa, łatwy w obsłudze, funkcje wystarczające by zrobić pyszną kawę z puszystym mleczkiem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

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