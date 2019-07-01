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Nutraukta gamyba
Jūsų mėgstamo kapučino kavos puodelis vos vienu paspaudimu
Naudodami „Philips 3000“ serijos „Easy Cappuccino“ mėgstamiausia kapučino kava galėsite mėgautis vos vienu paspaudimu. Dėl kompaktiškame korpuse slypinčios galios vos vieno mygtuko paspaudimu galėsite mėgautis espreso, juoda ir kapučino kavomis iš šviežių pupelių.
5 gėrimai
„Easy Cappuccino“ sistema
Juoda
Naudodami išorinį pieno indą, kurį galima plauti indaplovėje, galėsite mėgautis mėgstamos kreminės kapučino kavos puodeliu. Paprasta atjungti nuo aparato ir padėti į šaldytuvą, kad ilgiau išliktų šviežias. Paruošti kapučino su bet kokios rūšies pienu dar nebuvo taip lengva.
Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl mėgausitės aromatinga šviežia kava gamindami bent 20 000 puodelių kavos.
Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
4.8
iš 5
139
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
siausalas
01/07/2019
Lietuva
„Philips“
Puikus aparatas, vienu paspaudimu padaroma labai skani kava.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas
vistan
02/02/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo funkcjonalny ekspres do kawy
Polecam wszystkim do domu lub małego biura. Parzy podstawowe kawy. Najważniejsze: prosta, intuicyjna obsługa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy
Makita
28/01/2020
Polska
Ekspres robi pyszną kawę z puszystym mleczkiem
Świetny ekspres. Pyszna kawa, łatwy w obsłudze, funkcje wystarczające by zrobić pyszną kawę z puszystym mleczkiem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy