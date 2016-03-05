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  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
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  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis

Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaGarintuvas

HD9126/00

4.7
| (25) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Subtilus garuose troškinto maisto skonis
Tobuli garinimo nustatymai kiekvienam patiekalui.
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Su žolelių / prieskonių sieteliu

Subtilus garuose troškinto maisto skonis

  • 9 l, 900 W

  • Rankinis laikmatis

  • Sietelis, indas sriubai/ryžiams

  • Plastikinis, juodas

Žolelių ir prieskonių sietelis pagardina maistą žalumynais ir prieskoniais

Žolelių ir prieskonių sietelis pagardina maistą žalumynais ir prieskoniais

Jei garindami naudosite unikalų „Philips“ žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu. Tiesiog įberkite savo mėgstamiausių žalumynų ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas malonus žalumynų ir prieskonių aromatas, kuris pagardina maistą.

Gaminant garuose išsaugomos maistingosios medžiagos

Gaminant garuose išsaugomos maistingosios medžiagos

Tiksliai nustatomas laikmatis žuviai, daržovėms, ryžiams ir kitiems produktams ruošti

Tiksliai nustatomas laikmatis žuviai, daržovėms, ryžiams ir kitiems produktams ruošti

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

25

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

1

05/03/2016

Polska

Polska

Dobry wybór

Parowar wspaniale przygotowuje niskokaloryczne potrawy. Warzywa są soczyste i pachnące. Z łatwością można przygotować mięso i ryby. Ten parowar mnie zachwycił, teraz jedyne co czytam to przepisy na dania z parowaru. Polecam każdemu kto się zastanawia nad zakupem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Parowar Daily Collection HD9126/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Parowar Daily Collection HD9126/00

16/12/2020

România

România

Excelent pentru diversificare

De mare ajutor in diversificarea copilului, iar apoi a devenit si pentru noi, parintii, un mijloc pentru a avea mereu mancare sanatoasa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90

01/09/2020

България

България

Заслужава си !

Няколко дена го използваме непрекъснато с различни видови плодове и зеленчуци. Стават страхотни !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

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