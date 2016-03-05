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Nutraukta gamyba
9 l, 900 W
Rankinis laikmatis
Sietelis, indas sriubai/ryžiams
Plastikinis, juodas
Jei garindami naudosite unikalų „Philips“ žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu. Tiesiog įberkite savo mėgstamiausių žalumynų ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas malonus žalumynų ir prieskonių aromatas, kuris pagardina maistą.
4.7
iš 5
25
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
WandziaK
05/03/2016
Polska
Dobry wybór
Parowar wspaniale przygotowuje niskokaloryczne potrawy. Warzywa są soczyste i pachnące. Z łatwością można przygotować mięso i ryby. Ten parowar mnie zachwycił, teraz jedyne co czytam to przepisy na dania z parowaru. Polecam każdemu kto się zastanawia nad zakupem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Parowar Daily Collection HD9126/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Parowar Daily Collection HD9126/00
Alina2711
16/12/2020
România
Excelent pentru diversificare
De mare ajutor in diversificarea copilului, iar apoi a devenit si pentru noi, parintii, un mijloc pentru a avea mereu mancare sanatoasa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Dortmund
01/09/2020
България
Заслужава си !
Няколко дена го използваме непрекъснато с различни видови плодове и зеленчуци. Стават страхотни !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара