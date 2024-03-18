GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Daily“ kolekcija Garintuvas

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„Daily“ kolekcijaGarintuvas

HD9126/00

„Daily“ kolekcija Garintuvas

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Steamer HD9126/00 - English (US)

  • PDF fail., 268.2 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Steamer

  • PDF fail., 5.6 MB
  • 15 August 2024

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti