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  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
  • Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną

3000 serijos kiaušinių virimo aparatasTobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną

HD9137/90

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
Kiaušiniai, išvirti taip, kaip jums patinka. Minkšti, vidutinio minkštumo, kieti ir be lukšto virti kiaušiniai. Kompaktiško ir praktiško dizaino aparatas, kurio talpos užteks visai šeimai, be to, jį lengva valyti ir jis neužima daug vietos.
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Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną

  • Skirtingi ruošimo lygiai

  • Šeimyninis dydis

  • 400 W galia

  • Kiaušinių be lukšto priedas

  • Paruošimo signalas

Tiksliai pamatuojama matavimo indu su vandens lygio žymomis

Tiksliai pamatuojama matavimo indu su vandens lygio žymomis

Tobulai išvirto kiaušinio paslaptis yra tikslus vandens, energijos ir laiko balansas. Priklausomai nuo ruošiamo kiaušinio rūšies, reikės naudoti skirtingą vandens kiekį. Šiuo matavimo puodeliu pamatuosite tiek vandens, kiek reikia geriausiam rezultatui pasiekti.

400 W ruošimo galia

400 W ruošimo galia

Didelė 400 W kiaušinių virimo aparato galia užtikrina puikius rezultatus ruošiant bet kokios rūšies kiaušinius.

Paruošimo signalo tonas

Paruošimo signalo tonas

Paruošimo signalas pypteli nurodydamas, kad baigta virti ir kiaušiniai paruošti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

28/07/2025

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek je super.

Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.

Argumentai už

Dají se udělat až 6 vajec najednou.

Argumentai prieš

Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec

Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji

Argumentai už

ciste vareni, sikovny pomocnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

29/07/2024

България

България

Отлично допълнение към кухнята

Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.

Argumentai už

Бързина и качество

Argumentai prieš

ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.