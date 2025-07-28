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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Skirtingi ruošimo lygiai
Šeimyninis dydis
400 W galia
Kiaušinių be lukšto priedas
Paruošimo signalas
Tobulai išvirto kiaušinio paslaptis yra tikslus vandens, energijos ir laiko balansas. Priklausomai nuo ruošiamo kiaušinio rūšies, reikės naudoti skirtingą vandens kiekį. Šiuo matavimo puodeliu pamatuosite tiek vandens, kiek reikia geriausiam rezultatui pasiekti.
Didelė 400 W kiaušinių virimo aparato galia užtikrina puikius rezultatus ruošiant bet kokios rūšies kiaušinius.
Paruošimo signalas pypteli nurodydamas, kad baigta virti ir kiaušiniai paruošti.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Mikeš 77
28/07/2025
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výrobek je super.
Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.
Argumentai už
Dají se udělat až 6 vajec najednou.
Argumentai prieš
Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Osino
22/10/2024
Česká republika
Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec
Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji
Argumentai už
ciste vareni, sikovny pomocnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Мария Ж
29/07/2024
България
Отлично допълнение към кухнята
Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.
Argumentai už
Бързина и качество
Argumentai prieš
ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден