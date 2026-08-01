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3000 serijos kiaušinių virimo aparatas Tobulai išvirti kiaušiniai kiekvieną dieną
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HD9137/90
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Visi (4)
„Philips“ kiaušinių virimo prietaise jaučiamas degėsių kvapas
„Philips“ kiaušinių virimo prietaiso naudojimas verdant mažiau kiaušinių
Kaip išimti išvirtą kiaušinį be lukšto iš „Philips“ kiaušinių virimo prietaiso?
Kaip naudoti „Philips“ kiaušinių virimo prietaisą, kad kiaušiniai išvirtų taip, kaip norite?
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