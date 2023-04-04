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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
1,7 l
Nuimamas dangtis
Mėlynai šviečiantis indikatorius
Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.
Iš snapelio išimamas itin tankus filtras sulaiko smulkias, net 200 mikronų kalkių nuosėdų daleles, kad puodelis būtų švarus.
Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda.
4.9
iš 5
15
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vinstons
04/04/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Замечательный чайник
Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую
Argumentai už
Дизайн, удобство, скорость нагрева.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Halyna77
03/03/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Електрочайник дуже стильний, все влаштовує
Електрочайник дуже стильний, працює добре, все влаштовує
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
22/11/2022
Україна
Стильний скляний чайник високого класу
Довго обирав модель, бо мав бути скляний чайник, і щоб накип на стінках не затримувався. Своїм вибором задоволений на всі 100%
Argumentai už
Якість, стиль
Argumentai prieš
Не виявив
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л