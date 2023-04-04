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  • Modernus dizainas, patvarumas
  • Modernus dizainas, patvarumas
  • Modernus dizainas, patvarumas
  • Modernus dizainas, patvarumas
  • Modernus dizainas, patvarumas
  • Modernus dizainas, patvarumas
  • Modernus dizainas, patvarumas
  • Modernus dizainas, patvarumas
  • Modernus dizainas, patvarumas
  • Modernus dizainas, patvarumas
  • Modernus dizainas, patvarumas
  • Modernus dizainas, patvarumas

5000 serijaStiklinis virdulys

HD9339/80

4.9
| (15) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Modernus dizainas, patvarumas
Mūsų šeimai skirtas 1,7 l stiklinis virdulys pasižymi moderniu dizainu ir pagrinde turi intuityvų, mėlynai šviečiantį indikatorių, kad žinotumėte, kada jis yra įjungtas.
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Patvarus, krištolo skaidrumo stiklas ir jutiklio lemputė

Modernus dizainas, patvarumas

  • 1,7 l

  • Nuimamas dangtis

  • Mėlynai šviečiantis indikatorius

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.

Itin tankus filtras sulaiko smulkias kalkių nuosėdų daleles

Itin tankus filtras sulaiko smulkias kalkių nuosėdų daleles

Iš snapelio išimamas itin tankus filtras sulaiko smulkias, net 200 mikronų kalkių nuosėdų daleles, kad puodelis būtų švarus.

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo visiško vandens išgaravimo

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo visiško vandens išgaravimo

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

15

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

04/04/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Замечательный чайник

Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую

Argumentai už

Дизайн, удобство, скорость нагрева.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

03/03/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Електрочайник дуже стильний, все влаштовує

Електрочайник дуже стильний, працює добре, все влаштовує

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

22/11/2022

Україна

Україна

Стильний скляний чайник високого класу

Довго обирав модель, бо мав бути скляний чайник, і щоб накип на стінках не затримувався. Своїм вибором задоволений на всі 100%

Argumentai už

Якість, стиль

Argumentai prieš

Не виявив

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

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