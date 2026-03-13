GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

5000 serija Stiklinis virdulys

Palaikymas

5000 serijaStiklinis virdulys

HD9339/80

5000 serija Stiklinis virdulys

Eiti į parduotuvę

Užregistruokite savo gaminį

Gaukite pratęsta garantiją

Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips Series 5000 Glass kettle - English (US)

  • PDF fail., 246.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail., 197.4 kB
  • 31 July 2026

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti