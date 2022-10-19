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Nutraukta gamyba

Viva CollectionVirdulys

HD9352/80

4.8
| (101) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Sukurta ilgam
Patvarus virdulys yra saugus, visas pagamintas iš maistinio nerūdijančiojo plieno, skirtas kasdien ilgai ir patikimai naudoti. Šis elegantiškas ilgaamžis virdulys – „Philips“ 60 metų atsakomybės ir profesionalumo rezultatas.
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Pagamintas iš nerūd. plieno ir turi ypač plačiai atsidarantį dangtelį

Sukurta ilgam

  • Metalas

  • Atverčiamas dangtis

  • Šviesos indikatorius

  • 1,7 l

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo visiško vandens išgaravimo

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo visiško vandens išgaravimo

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda.

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Jungiklyje įmontuota daili indikatoriaus lemputė pradeda šviesti įjungus virdulį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

101

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

19/10/2022

Україна

Україна

Замечательный чайник

Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

19/10/2022

Україна

Україна

Philips darbuotojas

Надійний чайник

[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую

Argumentai už

Потрібна річ на кухні

Argumentai prieš

Не виявив

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

18/10/2022

Україна

Україна

Дуже крутий!

Має функцію збереження тепла, дуже простий в чищені. Що саме головне, на ньому не залишаються сліди(не заляпується). В дизайн вписується на всі 100. Дуже рекомендую цього помічника

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

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Atsakomybės apribojimai

  1. 25 % didesnis nei įprastas „Philips“ metalinis virdulys HD9320