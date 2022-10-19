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Nutraukta gamyba
Metalas
Atverčiamas dangtis
Šviesos indikatorius
1,7 l
Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.
Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda.
Jungiklyje įmontuota daili indikatoriaus lemputė pradeda šviesti įjungus virdulį.
4.8
iš 5
101
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Ser28
19/10/2022
Україна
Замечательный чайник
Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник
Сергій81
19/10/2022
Україна
Philips darbuotojas
Надійний чайник
[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую
Argumentai už
Потрібна річ на кухні
Argumentai prieš
Не виявив
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник
Byblik001
18/10/2022
Україна
Дуже крутий!
Має функцію збереження тепла, дуже простий в чищені. Що саме головне, на ньому не залишаються сліди(не заляпується). В дизайн вписується на всі 100. Дуже рекомендую цього помічника
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник
25 % didesnis nei įprastas „Philips“ metalinis virdulys HD9320