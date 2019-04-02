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Nutraukta gamyba
Dvisluoksnis priedas
Tinka „VIVA Airfryers“
Ištraukiamas stalčius ir maisto indas turi nepridegančią paviršiaus dangą ir juos saugu plauti indaplovėje.
Padidinkite „Airfryer“ gaminimo galimybes naudodami dviaukštį priedą. Lengviau, greičiau ir sveikiau kepkite, skrudinkite ar kepinkite suvožtinius, vištienos sparnelius, žuvį ir kt.
Su priedu galima gaminti plokščios formos patiekalus, pvz., suvožtinius.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Belka
02/04/2019
Україна
Незамінний помічник у приготуванні їжі
Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9904/00 Мультипіч
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9904/00 Мультипіч