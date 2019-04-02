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  • Padidinkite „Airfryer“ gaminimo paviršių
  • Padidinkite „Airfryer“ gaminimo paviršių

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“„Airfryer“

HD9904/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Padidinkite „Airfryer“ gaminimo paviršių
Padidinkite „Philips Airfryer“ gaminimo paviršių naudodami dviejų lygių priedą. Lengviau ir greičiau kepkite, skrudinkite ar kepinkite suvožtinius, vištienos sparnelius, žuvį. Jei reikia daugiau universalumo, naudokite iešmelius ir paruoškite daržovių arba mėsos vėrinukus.
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„Airfryer“ priedas

Padidinkite „Airfryer“ gaminimo paviršių

  • Dvisluoksnis priedas

  • Tinka „VIVA Airfryers“

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Ištraukiamas stalčius ir maisto indas turi nepridegančią paviršiaus dangą ir juos saugu plauti indaplovėje.

Dviaukštis priedas dar įvairesniems patiekalams

Dviaukštis priedas dar įvairesniems patiekalams

Padidinkite „Airfryer“ gaminimo galimybes naudodami dviaukštį priedą. Lengviau, greičiau ir sveikiau kepkite, skrudinkite ar kepinkite suvožtinius, vištienos sparnelius, žuvį ir kt.

Priedas plokščios formos patiekalams gaminti

Priedas plokščios formos patiekalams gaminti

Su priedu galima gaminti plokščios formos patiekalus, pvz., suvožtinius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Незамінний помічник у приготуванні їжі

Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

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