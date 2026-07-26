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„Viva Collection“ „Airfryer“

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„Viva Collection“„Airfryer“

HD9904/00

„Viva Collection“ „Airfryer“

Nutraukta gamyba

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Padidinkite „Philips Airfryer“ gaminimo paviršių naudodami dviejų lygių priedą. Lengviau ir greičiau kepkite, skrudinkite ar kepinkite suvožtinius, vištienos sparnelius, žuvį. Jei reikia daugiau universalumo, naudokite iešmelius ir paruoškite daržovių arba mėsos vėrinukus.

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  • 26 July 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas