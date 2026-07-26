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Maisto ruošimo priedai
Visos serijos
„Viva Collection“ „Airfryer“
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HD9904/00
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Padidinkite „Philips Airfryer“ gaminimo paviršių naudodami dviejų lygių priedą. Lengviau ir greičiau kepkite, skrudinkite ar kepinkite suvožtinius, vištienos sparnelius, žuvį. Jei reikia daugiau universalumo, naudokite iešmelius ir paruoškite daržovių arba mėsos vėrinukus.
Visi (10)
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi
Iš gruzdintuvės „Philips Airfryer“ sklinda dūmai
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
Mano „Philips Airfryer“ neveikia arba neįsijungia
Lupasi „Philips Airfryer“ keptuvės arba krepšio danga