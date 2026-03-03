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Visos serijos

  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
  • „Airfryer“ keptuvė su grotelėmis

Nutraukta gamyba

„Airfryer“ priedas„Essential Compact“ grilinė keptuvė

HD9910/20

„Airfryer“ keptuvė su grotelėmis
Naudodami „Rapid Air“ technologiją ir unikalų skylėtą paviršių su standartinėmis briaunelėmis, paruoškite tobulą ir sveikesnę keptą žuvį, mėsą ir daržoves. Dėl nelimpančio paviršiaus paruoštą maistą lengva išimti, o prietaisą lengva išvalyti!
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Skanūs patiekalai, kurie nepridegs, kai bus kepami įprastai ir ant grotelių!

„Airfryer“ keptuvė su grotelėmis

  • Puikiai iškeptas maistas

  • Universalus maisto ruošimas

  • Nepridegantis paviršius

Skylėtas paviršius užtikrina greitą oro srautą kepant

Skylėtas paviršius užtikrina greitą oro srautą kepant

„Airfryer“ keptuvės su grotelėmis priedo unikalus paviršius padės atrasti naują maisto kepimo būdą. Naudojant „Rapid Air“ technologiją maistas kepamas sveikiau, nes galima kepti naudojant mažiau aliejaus arba išvis be jo. Kepant ant grotelių aliejaus perteklius nesunkiai išvarva per skylėtą paviršių.

Aukštos kokybės keptuvas su nepridegančia keptuvo danga, todėl maistas nuimamas lengvai

Aukštos kokybės keptuvas su nepridegančia keptuvo danga, todėl maistas nuimamas lengvai

Dėl nepridegančio paviršiaus kepamą maistą nuimsite lengvai. Mėsą ant grotelių iškepsite nepriekaištingai ir galėsite kepti trapiausius patiekalus, pvz., net žuvį ir daržoves.

Ant didesnio paviršiaus galėsite kepti net visą žuvį

Ant didesnio paviršiaus galėsite kepti net visą žuvį

Jei lygintume su įprastais paviršiais, šis paviršius yra didesnis, todėl lengvai apskrudinsite ar iškepsite visą žuvį, didelį mėsos kepsnį ar gausias daržovių porcijas.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Žuvies kepimas, palyginti su „Philips Airfryer“ standartiniu gaminimo indu.