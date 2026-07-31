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Maisto ruošimo priedai
Visos serijos
„Airfryer“ priedas „Essential Compact“ grilinė keptuvė
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HD9910/20
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Naudodami „Rapid Air“ technologiją ir unikalų skylėtą paviršių su standartinėmis briaunelėmis, paruoškite tobulą ir sveikesnę keptą žuvį, mėsą ir daržoves. Dėl nelimpančio paviršiaus paruoštą maistą lengva išimti, o prietaisą lengva išvalyti!
Visi (10)
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?
Kokias šaldytas bulvytes galima gaminti „Philips Airfryer“?
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi
Iš gruzdintuvės „Philips Airfryer“ sklinda dūmai
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi