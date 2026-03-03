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Nutraukta gamyba
HD9911/90
Puikiai iškeptas maistas
Universalus maisto ruošimas
Nepridegantis paviršius
„Airfryer“ keptuvės su grotelėmis priedo unikalus paviršius padės atrasti naują maisto kepimo būdą. Naudojant „Rapid Air“ technologiją maistas kepamas sveikiau, nes galima kepti naudojant mažiau aliejaus arba išvis be jo. Kepant ant grotelių aliejaus perteklius nesunkiai išvarva per skylėtą paviršių.
Dėl nepridegančio paviršiaus kepamą maistą nuimsite lengvai. Mėsą ant grotelių iškepsite nepriekaištingai ir galėsite kepti trapiausius patiekalus, pvz., net žuvį ir daržoves.
Jei lygintume su įprastais paviršiais, šis paviršius yra didesnis, todėl lengvai apskrudinsite ar iškepsite visą žuvį, didelį mėsos kepsnį ar gausias daržovių porcijas.
Atsiliepimai
Žuvies kepimas, palyginti su „Philips Airfryer“ standartiniu gaminimo indu.