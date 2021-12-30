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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Grilio meistro rinkinys
1 kepimo indas
6 iešmai
1 receptų knygelė
Naudodami XXL kepimo indą su jo unikaliu skylėtu paviršiumi ir tipiškais kraštais, nepriekaištingai ir sveikiau iškepkite ant grotelių žuvį, mėsą ir daržoves. Dėl nesvylančio paviršiaus maistas lengvai atskiriamas, o kepimo indą lengva išvalyti.
Naudokite iešmus daržovių ar mėsos šašlykams kepti.
Pridedama knygelė su šefo patarimais, receptais pradedantiesiems ir gaminimo su „Airfryer“ laiko trukmėmis
3.6
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
Innusik
30/12/2021
Україна
Потрібний набір
Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Funguje, jak má :-)
Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D
Argumentai už
Snažší údržba než základní mřížka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Cipis69
13/02/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Špízy tak akorát
Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.
Argumentai už
jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL