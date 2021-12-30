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  • Grilio meistro rinkinys
  • Grilio meistro rinkinys
  • Grilio meistro rinkinys
  • Grilio meistro rinkinys
  • Grilio meistro rinkinys
  • Grilio meistro rinkinys
  • Grilio meistro rinkinys
  • Grilio meistro rinkinys

„Airfryer“ priedasXXL grilio meistro rinkinys

HD9951/00

3.6
| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį
Grilio meistro rinkinys
Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ grilio meistro rinkiniu galite tai padaryti.
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Priedai ir patarimai, kad taptumėte „Airfryer“ grilio meistru

Grilio meistro rinkinys

  • Grilio meistro rinkinys

  • 1 kepimo indas

  • 6 iešmai

  • 1 receptų knygelė

Nesvylantis kepimo indas tobulai telpa „Airfryer XXL“

Naudodami XXL kepimo indą su jo unikaliu skylėtu paviršiumi ir tipiškais kraštais, nepriekaištingai ir sveikiau iškepkite ant grotelių žuvį, mėsą ir daržoves. Dėl nesvylančio paviršiaus maistas lengvai atskiriamas, o kepimo indą lengva išvalyti.

6 iešmai specialiems grilyje kepamiems patiekalams

Naudokite iešmus daržovių ar mėsos šašlykams kepti.

Knygelė, skirta kepimo grilyje įgūdžiams įvaldyti

Knygelė, skirta kepimo grilyje įgūdžiams įvaldyti

Pridedama knygelė su šefo patarimais, receptais pradedantiesiems ir gaminimo su „Airfryer“ laiko trukmėmis

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.6

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3

30/12/2021

Україна

Україна

Потрібний набір

Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Funguje, jak má :-)

Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D

Argumentai už

Snažší údržba než základní mřížka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Špízy tak akorát

Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.

Argumentai už

jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

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