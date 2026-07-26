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„Airfryer“ priedas XXL grilio meistro rinkinys
Palaikymas
HD9951/00
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Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ grilio meistro rinkiniu galite tai padaryti.
Visi (11)
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi
Iš gruzdintuvės „Philips Airfryer“ sklinda dūmai