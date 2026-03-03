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Visos serijos

  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL
  • Picų rinkinys XXL

„Airfryer“ priedasPicų rinkinys XXL

HD9953/00

Picų rinkinys XXL
Su šiuo specialiu „Philips AirFryer Pizza“ rinkiniu galite tapti tikru picų kepimo meistru. Kadangi „Airfryer“ nereikia įkaitinti iš anksto, mėgstama pica galėsite mėgautis vos per 8 minutes!
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Priedai, skirti įvaldyti picos gaminimą naudojant „Airfryer“

Picų rinkinys XXL

  • Priedų rinkinys

  • 1 picos padėklas

Naudodami picos padėklą išsikepkite savo mėgstamą 26 cm picą per 8 min

Naudodami picos padėklą išsikepkite savo mėgstamą 26 cm picą per 8 min

Dabar „AirFryer“ galite kepti savo mėgstamiausią picą. Naudodami XXL dydžio picos padėklą galite iškepti 26 cm naminę picą ar net iš anksto pagamintą sušaldytą picą tik per 8 minutes.

Kasdienis įkvėpimas naujiems receptams

Kasdienis įkvėpimas naujiems receptams

Begalinis įkvėpimas su „Philips NutriU“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „NutriU“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Picos dangtį ir žnyples galima saugiai plauti indaplovėje, todėl juos pakartotinai naudoti dar patogiau.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

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