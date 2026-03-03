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HD9953/00
Priedų rinkinys
1 picos padėklas
Dabar „AirFryer“ galite kepti savo mėgstamiausią picą. Naudodami XXL dydžio picos padėklą galite iškepti 26 cm naminę picą ar net iš anksto pagamintą sušaldytą picą tik per 8 minutes.
Begalinis įkvėpimas su „Philips NutriU“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „NutriU“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*
Picos dangtį ir žnyples galima saugiai plauti indaplovėje, todėl juos pakartotinai naudoti dar patogiau.
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Apsilankykite www.Philips.com/NutriU ir sužinokite, ar „NutriU“ veikia jūsų šalyje.