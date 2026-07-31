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„Airfryer“ priedas Picų rinkinys XXL
Palaikymas
HD9953/00
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Su šiuo specialiu „Philips AirFryer Pizza“ rinkiniu galite tapti tikru picų kepimo meistru. Kadangi „Airfryer“ nereikia įkaitinti iš anksto, mėgstama pica galėsite mėgautis vos per 8 minutes!
Visi (12)
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
Mano „Philips Airfryer“ neveikia arba neįsijungia
Lupasi „Philips Airfryer“ keptuvės arba krepšio danga