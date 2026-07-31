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„Airfryer“ priedas Picų rinkinys XXL

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„Airfryer“ priedasPicų rinkinys XXL

HD9953/00

„Airfryer“ priedas Picų rinkinys XXL

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Su šiuo specialiu „Philips AirFryer Pizza“ rinkiniu galite tapti tikru picų kepimo meistru. Kadangi „Airfryer“ nereikia įkaitinti iš anksto, mėgstama pica galėsite mėgautis vos per 8 minutes!

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  • 31 July 2026

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