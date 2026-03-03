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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
HD9954/01
1 užkandžių dangtis
1 žnyplės
Paruoškite mėgstamus užkandžius naudodami užkandžių dangtį. Lengvai ir greitai mėgaukitės sveikais daržovių užkandžiais, pvz., lapiniais kopūstais, burokėliais ar džiovintais vaisiais, ir vištienos sparneliais ar kiaulienos papilvėmis.
Išimkite užkandžius lengvai suimamomis žnyplėmis su silikoniniais antgaliais, kad būtų patogiausia ir lengviausia judėjimo sutrikimų turintiems žmonėms.
Begalinis įkvėpimas su „Philips NutriU“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „NutriU“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*
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