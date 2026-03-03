GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Lengvų užkandžių rinkinys XXL
  • Lengvų užkandžių rinkinys XXL
  • Lengvų užkandžių rinkinys XXL
  • Lengvų užkandžių rinkinys XXL
  • Lengvų užkandžių rinkinys XXL
  • Lengvų užkandžių rinkinys XXL

„Airfryer“ priedasLengvų užkandžių rinkinys XXL

HD9954/01

Lengvų užkandžių rinkinys XXL
Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ lengvų užkandžių rinkiniu visus mėgstamus užkandžius pagaminsite sveikai. Mėgaukitės sveikais, namuose pagamintais vegetariškais užkandžiais, džiovintais vaisiais ir kitais užkandžiais.
Peržiūrėti visas naudas

Priedai, skirti įvaldyti užkandžių gaminimą gruzdintuvėje

Lengvų užkandžių rinkinys XXL

  • 1 užkandžių dangtis

  • 1 žnyplės

Paruoškite mėgstamus užkandžius naudodami užkandžių dangtį

Paruoškite mėgstamus užkandžius naudodami užkandžių dangtį

Paruoškite mėgstamus užkandžius naudodami užkandžių dangtį. Lengvai ir greitai mėgaukitės sveikais daržovių užkandžiais, pvz., lapiniais kopūstais, burokėliais ar džiovintais vaisiais, ir vištienos sparneliais ar kiaulienos papilvėmis.

Išimkite užkandžius lengvai suimamomis žnyplėmis su silikoniniais antgaliais

Išimkite užkandžius lengvai suimamomis žnyplėmis su silikoniniais antgaliais

Išimkite užkandžius lengvai suimamomis žnyplėmis su silikoniniais antgaliais, kad būtų patogiausia ir lengviausia judėjimo sutrikimų turintiems žmonėms.

Kasdienis įkvėpimas naujiems receptams

Kasdienis įkvėpimas naujiems receptams

Begalinis įkvėpimas su „Philips NutriU“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „NutriU“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Apsilankykite www.Philips.com/NutriU ir sužinokite, ar „NutriU“ veikia jūsų šalyje.