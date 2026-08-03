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„Airfryer“ priedas Lengvų užkandžių rinkinys XXL

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„Airfryer“ priedasLengvų užkandžių rinkinys XXL

HD9954/01

„Airfryer“ priedas Lengvų užkandžių rinkinys XXL

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Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ lengvų užkandžių rinkiniu visus mėgstamus užkandžius pagaminsite sveikai. Mėgaukitės sveikais, namuose pagamintais vegetariškais užkandžiais, džiovintais vaisiais ir kitais užkandžiais.

  • PDF fail.
  • 3 August 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas