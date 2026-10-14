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Nutraukta gamyba
HP4680/00
Išpildykite savo svajones dėl plaukų išvaizdos
Šis pasaulis priklauso merginoms. Kelių stilių šukuosenos formavimo prietaisas „Girl Glam“ turi penkis modeliavimo priedus, tad galite pakeisti stilių kada tik šauna į galvą. Šis šukuosenos formavimo prietaisas puikiai tinka žavioms merginoms, norinčioms daryti tai, kas joms patinka.
5 priedai
Keramikinės plokštės lengvai slysta jūsų plaukais ir jie tampa nuostabiai tiesūs bei spindintys.
Šis priedas paryškina madingą jūsų plaukų tekstūrą.
Paprasčiausiai atkartokite bangas ir sukursite nuostabias garbanas. Dar niekada nebuvo taip lengva!
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