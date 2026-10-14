GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Go to promotion

Prenumeruokite naujienlaiškį ir laimėkite!

Prenumeruokite naujienas ir dalyvaukite žaidime, kuriame galite laimėti naujos kartos Aqua Edition Airstyler 9000 su „Aqua SenseIQ.

39

d

Dienos

03

h

Valandos

:

16

m

Minutės

:

45

s

Sekundės

Skaityti daugiau

  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio, viršaus, kairės
  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio, viršaus, kairės

Nutraukta gamyba

Įvairių šukuosenų formavimo įrenginys

HP4680/00

Išpildykite savo svajones dėl plaukų išvaizdos

Šis pasaulis priklauso merginoms. Kelių stilių šukuosenos formavimo prietaisas „Girl Glam“ turi penkis modeliavimo priedus, tad galite pakeisti stilių kada tik šauna į galvą. Šis šukuosenos formavimo prietaisas puikiai tinka žavioms merginoms, norinčioms daryti tai, kas joms patinka.

Peržiūrėti visas naudas

„Girl Glam“

Išpildykite savo svajones dėl plaukų išvaizdos

  • 5 priedai

Tiesinimo žnyplių priedas nuostabiai glotniems plaukams suformuoti

Keramikinės plokštės lengvai slysta jūsų plaukais ir jie tampa nuostabiai tiesūs bei spindintys.

Suktukas skirtas paryškinti jūsų plaukų tekstūrą

Suktukas skirtas paryškinti jūsų plaukų tekstūrą

Šis priedas paryškina madingą jūsų plaukų tekstūrą.

Slankiklis ant spiralės gražioms garbanoms

Paprasčiausiai atkartokite bangas ir sukursite nuostabias garbanas. Dar niekada nebuvo taip lengva!

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.