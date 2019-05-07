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06
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Sekundės
Nutraukta gamyba
Geresnė plaukų priežiūra
Būkite patys atsakingi už savo plaukų džiovinimą naudodami naująjį „Care &Control“ plaukų džiovintuvą, 1200 W.
1200 V
„Salon Essential“
Sulenkiamas
Šis 1200 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę ir džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
Norėdami džiaugtis galutiniu rezultatu, paprastai nustatykite norimą greitį ir temperatūrą. Trys lankstūs nustatymai sukuria kruopštų ir nuostabų stilių.
Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma, todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą galima lengvai supakuoti ir visada turėti su savimi.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MihaelaD
07/05/2019
România
Recomand
Practic și ușor de utilizat! Îl folosesc de mult timp. Îl recomand!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8115/00 Uscător de păr
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8115/00 Uscător de păr