30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
ThermoProtect
2100 W
6 karščio ir greičio nustatymai
Šalto oro funkcija
„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.
Šis profesionalus 2100 V plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį, plaukų džiovinimas ir modeliavimas tampa greitesnis ir lengvesnis.
Lengvai nustatomas greitis ir temperatūra sukuria tobulą stilių. Šeši skirtingi nustatymai leidžia kruopščiai ir tiksliai suformuoti šukuoseną.
4.9
iš 5
179
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
rasLivity
15/10/2019
Eesti
Taskukohane super toode
Täidab kõik oma fööni kohustused nii nagu peab. Näeb ilus ja kvaliteetne välja.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8230/00 Föön
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8230/00 Föön
Dor1962
03/10/2021
Polska
doskonały wyrób
posiada ThermoProtekt regulacje strumieniową dyfuzor do zwiększenia objętości włosów śmiało kupować
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Monique s
19/08/2021
Polska
Patvirtintas pirkėjas
szybka w suszeniu
Bardzo fajna suszarka. Szybko suszy włosy. Polecam
Argumentai už
szybkość suszenia
Argumentai prieš
cienki kabel zasilający
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów