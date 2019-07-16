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  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
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  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“

Nutraukta gamyba

DryCare AdvancedPlaukų džiovintuvas

HP8232/00

4.9
| (235) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
Apsaugokite savo plaukus ir mėgaukitės greitais džiovinimo rezultatais. Šis plaukų džiovintuvas turi keletą plaukų džiovinimo greičio ir temperatūros nustatymų. Įdiegtos tokios funkcijos kaip „ThermoProtect“, kad galėtumėte greitai džiovinti plaukus pastovia, saugia temperatūra, ir „Ionic Care“ – kad plaukai blizgėtų ir būtų be garbanų.
Peržiūrėti visas naudas

su purenimo šepečiu ir 14 mm modeliavimo antgaliu.

Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“

  • „ThermoProtect“, jonizuojantis

  • 2200 W

  • Jonizuojanti priežiūra

  • Purenimo šepetys

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.

Profesionalus 2200 W idealiems rezultatams – tarsi ką tik iš salono

Profesionalus 2200 W idealiems rezultatams – tarsi ką tik iš salono

Šis profesionalus 2200 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Suderinus jėgą ir greitį, plaukų džiovinimas ir modeliavimas tapo greitesnis ir lengvesnis.

Šeši patogūs greičio ir temperatūros nustatymai pilnai kontrolei

Šeši patogūs greičio ir temperatūros nustatymai pilnai kontrolei

Lengvai nustatomas greitis ir temperatūra sukuria tobulą stilių. Šeši skirtingi nustatymai leidžia kruopščiai ir tiksliai suformuoti šukuoseną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

235

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Plaukų džiovintuvas

Esu dalinai patenkinta džiovintuvu. Jis tikrai yra kokybiškas, gerai džiovina, turi du karštumo lygius, tarnauja be priekaištų jau 4 metus. Tačiau kadangi buvau pratusi prie mažesnio ir labai lengvo džiovintuvo, prie šio vis dar sunkiai priprantu, nors praėjo jau 4 metai ir tikriausiai visgi nepriprasiu - man jis per didelis ir per sunkus. Visumoje vertinu puikiai, nes, manau, kad čia tik mano asmeninė problema, kad norisi mažesnio ir lengvesnio prietaiso :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

25/09/2015

Lietuva

Lietuva

Patogus, kokybiškas džiovintuvas

Naudoju jau beveik metus ir neturiu jokių priekaištų. Greitai išdžiovina plaukus, lengva formuoti šukuoseną. Patogūs antgaliai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

20/01/2021

Latvija

Latvija

labs produkts

Darbojas klusi, karstā plūsma patīkama galvas ādai, vads pagarš.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.