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Nutraukta gamyba
„ThermoProtect“, jonizuojantis
2200 W
Jonizuojanti priežiūra
Purenimo šepetys
„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.
Šis profesionalus 2200 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Suderinus jėgą ir greitį, plaukų džiovinimas ir modeliavimas tapo greitesnis ir lengvesnis.
Lengvai nustatomas greitis ir temperatūra sukuria tobulą stilių. Šeši skirtingi nustatymai leidžia kruopščiai ir tiksliai suformuoti šukuoseną.
4.9
iš 5
235
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Plaukų džiovintuvas
Esu dalinai patenkinta džiovintuvu. Jis tikrai yra kokybiškas, gerai džiovina, turi du karštumo lygius, tarnauja be priekaištų jau 4 metus. Tačiau kadangi buvau pratusi prie mažesnio ir labai lengvo džiovintuvo, prie šio vis dar sunkiai priprantu, nors praėjo jau 4 metai ir tikriausiai visgi nepriprasiu - man jis per didelis ir per sunkus. Visumoje vertinu puikiai, nes, manau, kad čia tik mano asmeninė problema, kad norisi mažesnio ir lengvesnio prietaiso :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
Lemona
25/09/2015
Lietuva
Patogus, kokybiškas džiovintuvas
Naudoju jau beveik metus ir neturiu jokių priekaištų. Greitai išdžiovina plaukus, lengva formuoti šukuoseną. Patogūs antgaliai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
sandra 45
20/01/2021
Latvija
labs produkts
Darbojas klusi, karstā plūsma patīkama galvas ādai, vads pagarš.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns