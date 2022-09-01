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Nutraukta gamyba
„ThermoProtect“, jonizuojantis
2200 W
Jonizuojanti priežiūra
Masažuojantis plaukų purenimo antgalis
Šis plaukų džiovintuvas išsiskiria moderniu ir įmantriu dizainu. Švelnūs ir grakštūs kontūrai ir pailginta konstrukcija pabrėžia, kad prietaisas skirtas moteriai, tuo tarpu galimybė tiksliai kirpti, aukštos kokybės medžiagos ir apdaila įrodo, kad prietaisas puikiai veikia.
„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.
Šis profesionalus 2200 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Suderinus jėgą ir greitį, plaukų džiovinimas ir modeliavimas tapo greitesnis ir lengvesnis.
4.9
iš 5
355
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
kruk3
01/09/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobra suszarka
Skraca czas suszenia włosów (dyfuzor), idealna dla mnie temperatura, bardzo dobra jakość wykonania. Waga produktu mogłaby być odrobinę mniejsza. Z całą pewnością polecam.
Argumentai už
odpowiednia temperatura, jakość wykonania
Argumentai prieš
ciężar, głośność
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów
K_F_
07/01/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Wysoki komfort użytkowania
Dogodna regulacja zarówno temperatury jak i siły nadmuchu, przyjemne w dotyku dla skóry koncówki maujące dyfuzora.
Argumentai už
jak wyżej
Argumentai prieš
jeszcze nie stwierdzono
Ši apžvalga buvo parašyta apie ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów
Ši apžvalga buvo parašyta apie ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów
Monikacz
30/09/2021
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt posiada super funkcje
Suszarka posiada funkcję ochrony włosów co przy moim częstym używaniu suszarki jest bardzo przydatne. Można sobie wybrać ciepłe czy ximne powietrze. Napewno moje włosy są w lepszej kondycji nie przy korzystaniu z wcześniejszych suszarek
Argumentai už
Możliwość regulacji prędkości powietrza, dwie nakładki w zestawie, funkcja jonizacji,możliwość wybrania zimnego powietrza
Argumentai prieš
Nie zauważyłam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8243/00 Suszarka KeraShine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8243/00 Suszarka KeraShine