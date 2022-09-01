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  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
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  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
  • Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“

Nutraukta gamyba

DryCare AdvancedPlaukų džiovintuvas

HP8233/00

4.9
| (355) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
Apsaugokite savo plaukus ir mėgaukitės greitais džiovinimo rezultatais. Galite rinktis plaukų džiovinimo greičio ir temperatūros nustatymus. Įdiegtos tokios funkcijos, kaip „ThermoProtect“, kuri greitai džiovina plaukus pastovia, saugia temperatūra, „Ionic Care“ ir „TurboBoost“.
Peržiūrėti visas naudas

su masažuojančiu šepečiu ir 11 mm modeliavimo antgaliu.

Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“

  • „ThermoProtect“, jonizuojantis

  • 2200 W

  • Jonizuojanti priežiūra

  • Masažuojantis plaukų purenimo antgalis

Elegantiška, moteriška išvaizda, pabrėžianti efektyvumą ir kokybę

Elegantiška, moteriška išvaizda, pabrėžianti efektyvumą ir kokybę

Šis plaukų džiovintuvas išsiskiria moderniu ir įmantriu dizainu. Švelnūs ir grakštūs kontūrai ir pailginta konstrukcija pabrėžia, kad prietaisas skirtas moteriai, tuo tarpu galimybė tiksliai kirpti, aukštos kokybės medžiagos ir apdaila įrodo, kad prietaisas puikiai veikia.

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.

Profesionalus 2200 W idealiems rezultatams – tarsi ką tik iš salono

Profesionalus 2200 W idealiems rezultatams – tarsi ką tik iš salono

Šis profesionalus 2200 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Suderinus jėgą ir greitį, plaukų džiovinimas ir modeliavimas tapo greitesnis ir lengvesnis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

355

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

01/09/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobra suszarka

Skraca czas suszenia włosów (dyfuzor), idealna dla mnie temperatura, bardzo dobra jakość wykonania. Waga produktu mogłaby być odrobinę mniejsza. Z całą pewnością polecam.

Argumentai už

odpowiednia temperatura, jakość wykonania

Argumentai prieš

ciężar, głośność

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ThermoProtect HP8238/10 Suszarka do włosów

07/01/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Wysoki komfort użytkowania

Dogodna regulacja zarówno temperatury jak i siły nadmuchu, przyjemne w dotyku dla skóry koncówki maujące dyfuzora.

Argumentai už

jak wyżej

Argumentai prieš

jeszcze nie stwierdzono

Ši apžvalga buvo parašyta apie ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów

Ši apžvalga buvo parašyta apie ThermoProtect Ionic HP8238/00 Suszarka do włosów

30/09/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ten produkt posiada super funkcje

Suszarka posiada funkcję ochrony włosów co przy moim częstym używaniu suszarki jest bardzo przydatne. Można sobie wybrać ciepłe czy ximne powietrze. Napewno moje włosy są w lepszej kondycji nie przy korzystaniu z wcześniejszych suszarek

Argumentai už

Możliwość regulacji prędkości powietrza, dwie nakładki w zestawie, funkcja jonizacji,możliwość wybrania zimnego powietrza

Argumentai prieš

Nie zauważyłam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8243/00 Suszarka KeraShine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8243/00 Suszarka KeraShine

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