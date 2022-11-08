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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2300 W
Jonizuojanti priežiūra
su purenimo šepečiu
Keraminė danga
Profesionalus 2300 W siekiantiesiems puikių modeliavimo rezultatų
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
krolowakarolina
08/11/2022
Polska
Mocny strumień powietrza
Kilka stopni regulacji nadmuchu i temperatury. Zapewnia szybkie suszenie włosów, ale nie uszkadza ich struktury. Lubię jej poręczność, dobrze leży w ręce i nie jest za ciężka.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Suszarka do włosów
Joana
20/10/2015
Polska
Bardzo dobra suszarka
Suszarka ma bardzo dużą moc i to jest jej największa zaleta. Pozwala to wysuszyć nawet długie i grube włosy w krótkim czasie. Używam jej codziennie, polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Suszarka do włosów
Irina23
04/07/2019
Україна
Фен бомба
Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Hairdryer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Hairdryer