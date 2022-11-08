GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Slaptasis ekspertų ginklas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Slaptasis ekspertų ginklas
  • Slaptasis ekspertų ginklas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Slaptasis ekspertų ginklas

Nutraukta gamyba

Plaukų džiovintuvas

HP8250/00

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Slaptasis ekspertų ginklas
Naujas ir patobulintas „SalonDry Pro 2300“. Šis „Philips“ plaukų džiovintuvas dabar yra 20 % lengvesnis ir išsiskiria 30 % didesniu oro srautu
Peržiūrėti visas naudas

„SalonDry Pro 2300“ plaukų džiovintuvas

Slaptasis ekspertų ginklas

  • 2300 W

  • Jonizuojanti priežiūra

  • su purenimo šepečiu

  • Keraminė danga

Profesionalus 2300 W siekiantiesiems puikių modeliavimo rezultatų

Profesionalus 2300 W siekiantiesiems puikių modeliavimo rezultatų

Profesionalus 2300 W siekiantiesiems puikių modeliavimo rezultatų

6 lankstūs greičio ir temperatūros nustatymai

6 lankstūs greičio ir temperatūros nustatymai

Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems plaukams.

Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems plaukams.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/11/2022

Polska

Polska

Mocny strumień powietrza

Kilka stopni regulacji nadmuchu i temperatury. Zapewnia szybkie suszenie włosów, ale nie uszkadza ich struktury. Lubię jej poręczność, dobrze leży w ręce i nie jest za ciężka.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Suszarka do włosów

20/10/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra suszarka

Suszarka ma bardzo dużą moc i to jest jej największa zaleta. Pozwala to wysuszyć nawet długie i grube włosy w krótkim czasie. Używam jej codziennie, polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Suszarka do włosów

04/07/2019

Україна

Україна

Фен бомба

Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Hairdryer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8250/00 Hairdryer

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.