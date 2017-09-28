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Nutraukta gamyba
Tolygus karščio paskirstymas
2300 W
„ThermoProtect“, jonizuojantis
Purenimo šepetys
Džiovintuvas su pažangia „Philips“ EHD technologija turi unikaliai sukurtas oro angas, kurios visada užtikrina tolygų karščio paskirstymą net ir esant aukštai temperatūrai ir nepažeidžia karštų vietų. Todėl yra užtikrinama geriausia plaukų apsauga nuo perkaitimo ir jūsų plaukai išlieka sveiki bei blizgantys.
„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.
Jonų kondicionavimas leidžia džiovinti plaukus jų neįelektrinant. Neigiami jonai purina plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plauko kutikulas, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiais žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.
4.6
iš 5
27
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Ilonka01
28/09/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
godne polecenia
Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
mmijal
28/12/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Świetna suszarka
Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
marciagr
20/11/2016
Polska
Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów
Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów