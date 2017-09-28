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  • Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams
  • Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams
  • Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams
  • Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams
  • Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams
  • Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams
  • Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams
  • Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams
  • Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams
  • Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams

Nutraukta gamyba

DryCare PrestigePlaukų džiovintuvas

HP8260/00

4.6
| (27) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams
„Philips ProCare“ plaukų džiovintuvas apsaugo plaukus nuo perkaitinimo dėl pažangios EHD™ technologijos. Specialiai sukurtos oro angos šilumą ant plaukų paskirsto tolygiai ir apsaugo nuo aukštos temperatūros, kuri pažeidžia plaukus ir galvos odą.
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Plaukų džiovintuvas – maksimali priežiūra

Daugiau apsaugos sveikiems žvilgantiems plaukams

  • Tolygus karščio paskirstymas

  • 2300 W

  • „ThermoProtect“, jonizuojantis

  • Purenimo šepetys

Plaukai neperkaista dėl tolygaus karščio paskirstymo technologijos

Plaukai neperkaista dėl tolygaus karščio paskirstymo technologijos

Džiovintuvas su pažangia „Philips“ EHD technologija turi unikaliai sukurtas oro angas, kurios visada užtikrina tolygų karščio paskirstymą net ir esant aukštai temperatūrai ir nepažeidžia karštų vietų. Todėl yra užtikrinama geriausia plaukų apsauga nuo perkaitimo ir jūsų plaukai išlieka sveiki bei blizgantys.

Geriausia džiovinimo temperatūra su „ThermoProtect“

Geriausia džiovinimo temperatūra su „ThermoProtect“

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Jonų kondicionavimas leidžia džiovinti plaukus jų neįelektrinant. Neigiami jonai purina plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plauko kutikulas, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiais žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

27

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

28/09/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

godne polecenia

Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

28/12/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Świetna suszarka

Suszarka dzięki jonizacji i funkcji thermo protect pozostawia włosy miękkie oraz zapobiega elektryzowaniu. Dobrze suszy długie i gęste włosy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

20/11/2016

Polska

Polska

Jeden z moich lepszych zakupów do stylizacji włosów

Posiadam tą suszarkę już od bardzo dawna. Wciąż rewelacyjnie spełnia swoją rolę i nie zamieniłabym jej na żadną inną :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

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