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Nutraukta gamyba
2300 W
„MoistureProtect“ jutiklis
Jonizuojanti priežiūra
6 greičio / temperatūros nustatymai
Iš tikrųjų naujoviška infraraudonųjų spindulių „MoistureProtect“ technologija nuolatos stebi ir pritaiko džiovintuvo temperatūrą, kad ji atitiktų plaukų džiovinimo poreikius. Pažangus jutiklis matuoja plaukų paviršiaus temperatūrą 4000 kartų vieno džiovinimo metu ir reguliuoja karštį taip, kad apsaugotų plaukus nuo perdžiūvimo, o plaukų kutikules nuo pažeidimo. Išsaugojus didžiausią plaukų drėgmę, plaukai labiausiai blizga ir yra švelniausi. Galite įjungti / išjungti jutiklį pagal poreikį.
Plaukams patikrinti naudojama infraraudonųjų spindulių technologija ir pagal tai pritaikoma temperatūra, kad būtų išsaugota natūrali plaukų drėgmė.
„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
698
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
cogitoergosum
03/12/2020
Lietuva
Puikus džiovintuvas!
Greitas džiovinimas, plaukai glotnūs, blizgantys, švelnūs, purūs. Išlaikoma natūrali plaukų drėgmė, ko pasekoje plaukai atrodo gražūs ir sveiki!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas
vi.bi.
11/05/2020
Lietuva
Geras džiovintuvas
Tausoja plaukus, yra gerų funkcijų, gražus, galingas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8280/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8280/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas
Vaida45
04/08/2019
Lietuva
Sveiki plaukai
Turiu sveikus plaukus tik šio džiovintuvo dėka. Plaukai visai kitokie pasidarė. Tokie prisisotinę drėgmės ir žvilgantys.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas