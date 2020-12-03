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  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
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  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
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  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę

Nutraukta gamyba

MoistureProtectDžiovintuvas

HP8280/03

4.8
| (698) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
„MoistureProtect“ jutiklis plaukams patikrinti naudoja infraraudonųjų spindulių technologiją ir pagal tai pritaiko temperatūrą, kad išsaugotų natūralią plaukų drėgmę.
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Sveikam plaukų žvilgesiui

Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę

  • 2300 W

  • „MoistureProtect“ jutiklis

  • Jonizuojanti priežiūra

  • 6 greičio / temperatūros nustatymai

„MoistureProtect“ jutiklis

„MoistureProtect“ jutiklis

Iš tikrųjų naujoviška infraraudonųjų spindulių „MoistureProtect“ technologija nuolatos stebi ir pritaiko džiovintuvo temperatūrą, kad ji atitiktų plaukų džiovinimo poreikius. Pažangus jutiklis matuoja plaukų paviršiaus temperatūrą 4000 kartų vieno džiovinimo metu ir reguliuoja karštį taip, kad apsaugotų plaukus nuo perdžiūvimo, o plaukų kutikules nuo pažeidimo. Išsaugojus didžiausią plaukų drėgmę, plaukai labiausiai blizga ir yra švelniausi. Galite įjungti / išjungti jutiklį pagal poreikį.

Tobula drėgmės apsauga ir išskirtinis jutiklis

Plaukams patikrinti naudojama infraraudonųjų spindulių technologija ir pagal tai pritaikoma temperatūra, kad būtų išsaugota natūrali plaukų drėgmė.

Apsauga nuo perkaitinimo

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612378

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

698

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

03/12/2020

Lietuva

Lietuva

Puikus džiovintuvas!

Greitas džiovinimas, plaukai glotnūs, blizgantys, švelnūs, purūs. Išlaikoma natūrali plaukų drėgmė, ko pasekoje plaukai atrodo gražūs ir sveiki!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas

11/05/2020

Lietuva

Lietuva

Geras džiovintuvas

Tausoja plaukus, yra gerų funkcijų, gražus, galingas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8280/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8280/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

Sveiki plaukai

Turiu sveikus plaukus tik šio džiovintuvo dėka. Plaukai visai kitokie pasidarė. Tokie prisisotinę drėgmės ir žvilgantys.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas

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