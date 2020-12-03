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Nutraukta gamyba
„MoistureProtect“ technologija
2300 W džiovinimo galia
Jonizuojanti priež. žvilg. plaukams
„MoistureProtect“ technologija valdo ir pritaiko temperatūrą, kad plaukai labiau žvilgėtų ir būtų išsaugota natūrali jų drėgmė. Apsaugo plaukus nuo perkaitinimo visada užtikrindama optimalią temperatūrą. Mėgaukitės iš vidaus ir iš išorės apsaugotais gražiais plaukais.
Džiovinimo temperatūra nuolatos stebima ir pritaikoma naudojant infraraudonųjų spindulių „MoistureProtect“ jutiklį, kad būtų patenkinti plaukų poreikiai. Išmanusis jutiklis matuoja plaukų temperatūrą džiovinant plaukus ir apsaugo plaukus nuo drėgmės netekimo bei kutikulių pažeidimo. Kai plaukuose išlaikoma drėgmė, jie tampa minkštesni, sveikesni ir labiau žvilga. Jutiklį galite įjungti / išjungti pagal savo poreikius.
Šis 2300 W galios profesionalus plaukų džiovintuvas turi šešis greičio ir karščio nustatymus. Derindami galią, greitį ir technologiją greičiau, lengviau ir švelniau išdžiovinsite ir suformuosite plaukus.
4.8
iš 5
698
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
cogitoergosum
03/12/2020
Lietuva
Puikus džiovintuvas!
Greitas džiovinimas, plaukai glotnūs, blizgantys, švelnūs, purūs. Išlaikoma natūrali plaukų drėgmė, ko pasekoje plaukai atrodo gražūs ir sveiki!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas
vi.bi.
11/05/2020
Lietuva
Geras džiovintuvas
Tausoja plaukus, yra gerų funkcijų, gražus, galingas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8280/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8280/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas
Vaida45
04/08/2019
Lietuva
Sveiki plaukai
Turiu sveikus plaukus tik šio džiovintuvo dėka. Plaukai visai kitokie pasidarė. Tokie prisisotinę drėgmės ir žvilgantys.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Prestige HP8281/00 „MoistureProtect“ plaukų džiovintuvas