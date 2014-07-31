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Nutraukta gamyba
Paprastas tiesinimas ir žvilgesys
Sukurta taip, kad galėtumėte lengvai ir greitai naudoti. Ilgesnės naujųjų „Essential Care“ tiesinimo žnyplių plokštelės leidžia greičiau ištiesinti plaukus jų nepažeidžiant.
Ilgesnės plokštės (100 mm)
Profesionali 210 °C temperatūra
Keramikinės plokštelės
Ilgesnės žnyplės garantuoja geresnį sąlytį su plaukais ir leidžia pasiekti puikių tiesinimo rezultatų per trumpesnį laiką.
Tokia aukšta temperatūra padeda pakeisti plaukų formą ir suteikia jiems nuostabią norimą išvaizdą.
Tiesinimo žnyplės staigiai įšyla ir jas galima naudoti po 60 sekundžių
5.0
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Kacha
31/07/2014
Polska
polecam
prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care
Ania29
21/06/2014
Polska
Super
Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care
Kindom
18/11/2020
Україна
Рекомендую
Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care
Naudojimo data 2018-11-18
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care
Naudojimo data 2018-11-18