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  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka
  • Vieno gaminio nuotrauka
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  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka

Nutraukta gamyba

„Essential Care“

HP8319/00

5

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Paprastas tiesinimas ir žvilgesys

Sukurta taip, kad galėtumėte lengvai ir greitai naudoti. Ilgesnės naujųjų „Essential Care“ tiesinimo žnyplių plokštelės leidžia greičiau ištiesinti plaukus jų nepažeidžiant.

Peržiūrėti visas naudas

su 100 mm ilgio plokštelėmis

Paprastas tiesinimas ir žvilgesys

  • Ilgesnės plokštės (100 mm)

  • Profesionali 210 °C temperatūra

  • Keramikinės plokštelės

Ilgos žnyplės – tiesinkite plaukus greitai ir lengvai

Ilgos žnyplės – tiesinkite plaukus greitai ir lengvai

Ilgesnės žnyplės garantuoja geresnį sąlytį su plaukais ir leidžia pasiekti puikių tiesinimo rezultatų per trumpesnį laiką.

210°C profesionalus kaitinimas – nuostabūs rezultatai

210°C profesionalus kaitinimas – nuostabūs rezultatai

Tokia aukšta temperatūra padeda pakeisti plaukų formą ir suteikia jiems nuostabią norimą išvaizdą.

Staigus įšilimas: naudoti galima po 60 sekundžių

Staigus įšilimas: naudoti galima po 60 sekundžių

Tiesinimo žnyplės staigiai įšyla ir jas galima naudoti po 60 sekundžių

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

31/07/2014

Polska

Polska

polecam

prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care

21/06/2014

Polska

Polska

Super

Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care

18/11/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care

Naudojimo data 2018-11-18

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8319/00 Essential Care

Naudojimo data 2018-11-18

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