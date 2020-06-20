GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Patrauklus ir modernaus dizaino su jonizuojamąja priežiūra
  • Patrauklus ir modernaus dizaino su jonizuojamąja priežiūra
  • Patrauklus ir modernaus dizaino su jonizuojamąja priežiūra
  • Patrauklus ir modernaus dizaino su jonizuojamąja priežiūra
  • Patrauklus ir modernaus dizaino su jonizuojamąja priežiūra
  • Patrauklus ir modernaus dizaino su jonizuojamąja priežiūra
  • Patrauklus ir modernaus dizaino su jonizuojamąja priežiūra
  • Patrauklus ir modernaus dizaino su jonizuojamąja priežiūra

Nutraukta gamyba

EssentialCareTiesinimo žnyplės

HP8324/00

4.7
| (9) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Patrauklus ir modernaus dizaino su jonizuojamąja priežiūra
Sukurta naudoti su jonizuojamąja priežiūra ir tiksliam valdymui. Su „Philips Essential Care“ plaukų tiesinimo žnyplėmis ištiesinsite plaukus jų nepažeisdami, o plaukai bus glontūs ir žvilgės.
Peržiūrėti visas naudas

Tiksliai valdomas plaukų tiesintuvas

Patrauklus ir modernaus dizaino su jonizuojamąja priežiūra

  • Joninis kondicionavimas

  • 220 C profesionali temperatūra

  • Tikslus valdymas

Tiksliai valdoma 220 °C keičiama temperatūra

Tiksliai valdoma 220 °C keičiama temperatūra

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Akimirksniu supurenkite plaukus, naudodami jonų kondicionavimo įrenginį. Neigiami jonai purena plaukus, juos kondicionuoja, nuleidžia plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiai žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.

Staigus įšilimas: naudoti galima po 60 sekundžių

Staigus įšilimas: naudoti galima po 60 sekundžių

Tiesinimo žnyplės staigiai įšyla ir jas galima naudoti po 60 sekundžių

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

9

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/06/2020

България

България

Пресата е страхотна.

Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!

Argumentai už

Изправя и загрява бързо

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

08/05/2019

România

România

Super mulțumită

Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

07/05/2019

România

România

Excelenta

Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.