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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Joninis kondicionavimas
220 C profesionali temperatūra
Tikslus valdymas
Akimirksniu supurenkite plaukus, naudodami jonų kondicionavimo įrenginį. Neigiami jonai purena plaukus, juos kondicionuoja, nuleidžia plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiai žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.
Tiesinimo žnyplės staigiai įšyla ir jas galima naudoti po 60 sekundžių
4.7
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Roza
20/06/2020
България
Пресата е страхотна.
Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!
Argumentai už
Изправя и загрява бързо
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
DanielaA
08/05/2019
România
Super mulțumită
Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Mary44
07/05/2019
România
Excelenta
Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul