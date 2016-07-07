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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
„Care“ serija
„Ionic“
230 °C
Keraminės plokštelės su keratinu
Apsauginė keraminė danga su keratinu – geresnė jūsų plaukų priežiūra
Akimirksniu supurenkite plaukus, naudodami jonų kondicionavimo įrenginį. Neigiami jonai purena plaukus, juos kondicionuoja, nuleidžia plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiai žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.
Tokia aukšta temperatūra padeda pakeisti plaukų formą ir suteikia jiems nuostabią norimą išvaizdą.
4.7
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
lulu
07/07/2016
Polska
POLECAM!
Prostuję włosy prawie codziennie(poprzednią prostownicę miałam z innej firmy).Jednak dziś zakupiłam nową prostownicę właśnie - ten model i użyłam jej przed wyjsciem do pracy po raz pierwszy. Fryzura jak codzień ale wszystkie kolezanki byly zachwycoce gładkimi i błyszczącymi włosami. Pogoda nie sprzyja takiej fryzurze bo ciagle pada a włośy mimo to są proste i nie spuszone. Mogę polecić ten produkt i mam nadzieję, że codzien będę tak zadowolona jak dziś :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Prostownica KeraShine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Prostownica KeraShine
NatAnia
30/09/2015
Polska
Uwielbiam i polecam !
Jestem mega zadowolona z tej prostownicy ! Jest w przystępnej cenie ! Włosy są idealnie proste w krótkim czasie, są lśniące i gładkie jak po wizycie u fryzjera polecam każdej dziewczynie z niesfornymi włosami ;)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Prostownica KeraShine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Prostownica KeraShine
Xyrina
28/02/2019
Česká republika
Skvělý výrobek
Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Žehlička na vlasy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Žehlička na vlasy