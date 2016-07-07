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  • Tiesinkite rūpestingai, kad plaukai būtų šilkiniai
  • Tiesinkite rūpestingai, kad plaukai būtų šilkiniai
  • Tiesinkite rūpestingai, kad plaukai būtų šilkiniai
  • Tiesinkite rūpestingai, kad plaukai būtų šilkiniai
  • Tiesinkite rūpestingai, kad plaukai būtų šilkiniai
  • Tiesinkite rūpestingai, kad plaukai būtų šilkiniai
  • Tiesinkite rūpestingai, kad plaukai būtų šilkiniai
  • Tiesinkite rūpestingai, kad plaukai būtų šilkiniai

Nutraukta gamyba

„KeraShine“ plaukų tiesintuvas

HP8348/00

4.7
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Tiesinkite rūpestingai, kad plaukai būtų šilkiniai
Su naujuoju „Philips KeraShine Ionic“ tiesintuvu, turinčiu keratinu praturtintas keramines plokšteles, ištiesinsite plaukus taip, kaip norite, ir padarysite tai švelniau.
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su keramika su keratinu

Tiesinkite rūpestingai, kad plaukai būtų šilkiniai

  • „Care“ serija

  • „Ionic“

  • 230 °C

  • Keraminės plokštelės su keratinu

Apsauginė keraminė danga su keratinu

Apsauginė keraminė danga su keratinu

Apsauginė keraminė danga su keratinu – geresnė jūsų plaukų priežiūra

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Akimirksniu supurenkite plaukus, naudodami jonų kondicionavimo įrenginį. Neigiami jonai purena plaukus, juos kondicionuoja, nuleidžia plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiai žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.

230 °C profesionalus kaitinimas – nuostabūs rezultatai

230 °C profesionalus kaitinimas – nuostabūs rezultatai

Tokia aukšta temperatūra padeda pakeisti plaukų formą ir suteikia jiems nuostabią norimą išvaizdą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

07/07/2016

Polska

Polska

POLECAM!

Prostuję włosy prawie codziennie(poprzednią prostownicę miałam z innej firmy).Jednak dziś zakupiłam nową prostownicę właśnie - ten model i użyłam jej przed wyjsciem do pracy po raz pierwszy. Fryzura jak codzień ale wszystkie kolezanki byly zachwycoce gładkimi i błyszczącymi włosami. Pogoda nie sprzyja takiej fryzurze bo ciagle pada a włośy mimo to są proste i nie spuszone. Mogę polecić ten produkt i mam nadzieję, że codzien będę tak zadowolona jak dziś :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Prostownica KeraShine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Prostownica KeraShine

30/09/2015

Polska

Polska

Uwielbiam i polecam !

Jestem mega zadowolona z tej prostownicy ! Jest w przystępnej cenie ! Włosy są idealnie proste w krótkim czasie, są lśniące i gładkie jak po wizycie u fryzjera polecam każdej dziewczynie z niesfornymi włosami ;)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Prostownica KeraShine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Prostownica KeraShine

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Žehlička na vlasy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8348/00 Žehlička na vlasy

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