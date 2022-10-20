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  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
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  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra
  • Nuostabus stilius, puiki priežiūra

Nutraukta gamyba

Tiesinimo žnyplės

HP8361/00

4.9
| (149) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Nuostabus stilius, puiki priežiūra
Išskirtinė plaukų priežiūra. Kurdami naujas šukuosenas, atskleiskite ir apsaugokite natūralų savo plaukų spindesį kartu su pažangia keratino technologija.
Peržiūrėti visas naudas

„ProCare Keratin“ plaukų tiesinimo žnyplės

Nuostabus stilius, puiki priežiūra

  • Ypač plačios keraminės plokštelės

  • Tiksliai valdoma 230 °C temperatūra

  • Joninis kondicionavimas

  • Vibruojančios plokštės

Keraminės plokštelės su keratinu, kad slydimas būtų lygus, o plaukai blizgėtų

Keraminės plokštelės su keratinu, kad slydimas būtų lygus, o plaukai blizgėtų

Keraminės plokštelės su keratinu tolygiai slysta plaukais, kad jie žvilgėtų.

Švelniai vibruojančios plokštės užtikrins optimalią priežiūrą

Švelniai vibruojančios plokštės užtikrins optimalią priežiūrą

Švelniai ir maloniai vibruojančios plokštės tolygiai paskirsto plaukus ant plokščių, todėl pasirūpinama kiekvienu plaukeliu.

Jonizuojamoji priežiūra žvilgantiems, glotniems plaukams

Jonizuojamoji priežiūra žvilgantiems, glotniems plaukams

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, kondicionuoja plaukus ir nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais, nesiveliančiais ir žvilgančiais plaukais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

149

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

20/10/2022

Polska

Polska

Super

Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica

28/09/2022

Polska

Polska

Doskonała prostownica

Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica

19/01/2022

Polska

Polska

Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja

Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.

Argumentai už

Szybkosc prostowania

Argumentai prieš

Nie ma wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.