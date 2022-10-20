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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Ypač plačios keraminės plokštelės
Tiksliai valdoma 230 °C temperatūra
Joninis kondicionavimas
Vibruojančios plokštės
Keraminės plokštelės su keratinu tolygiai slysta plaukais, kad jie žvilgėtų.
Švelniai ir maloniai vibruojančios plokštės tolygiai paskirsto plaukus ant plokščių, todėl pasirūpinama kiekvienu plaukeliu.
Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, kondicionuoja plaukus ir nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais, nesiveliančiais ir žvilgančiais plaukais.
4.9
iš 5
149
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Ninnusia
20/10/2022
Polska
Super
Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica
kasia1140
28/09/2022
Polska
Doskonała prostownica
Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica
Kasiunia Kasia
19/01/2022
Polska
Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja
Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.
Argumentai už
Szybkosc prostowania
Argumentai prieš
Nie ma wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige HP8361/00 Prostownica