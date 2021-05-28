GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
  • Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę

Nutraukta gamyba

MoistureProtectTiesinimo žnyplės

HP8372/00

4.7
| (467) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
Jutiklinė technologija užtikrina plaukų drėgmės balanso apsaugą. Jutiklis tikrina plaukus 30 kartų per sekundę ir pagal tai pritaiko temperatūrą, kad išsaugotų natūralią plaukų drėgmę. Išsaugoma iki 63 % drėgmės (išmatuota perbraukus 1 k., 2013 m.).
Peržiūrėti visas naudas

Sveikam plaukų žvilgesiui

Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę

  • „MoistureProtect“ technologija

  • „Ionic“

  • Slankiosios keraminės plokštelės

Tobula drėgmės apsauga su pažangiu jutikliu

Tobula drėgmės apsauga su pažangiu jutikliu

Jutiklis patikrina jūsų plaukus 30 kartų per sekundę ir parenka džiovinimo temperatūrą, kad būtų išsaugotas natūralus plaukų drėgnumas.

Neutralizuoja statinį krūvį, neleidžia plaukams garbanotis ir padidina žvilgesį

Neutralizuoja statinį krūvį, neleidžia plaukams garbanotis ir padidina žvilgesį

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, purena plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.

Nespauskite plaukų per stipriai ir apsaugokite juos nuo lūžinėjimo

Nespauskite plaukų per stipriai ir apsaugokite juos nuo lūžinėjimo

Judėdamos slankiosios plokštelės reguliuoja plaukų spaudimą. Tokiu būdu plauko kamienas apsaugomas nuo pažeidimo, o plaukai – nuo lūžinėjimo.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-612371

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

467

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

28/05/2021

Lietuva

Lietuva

Puikiai tiesina

Likau nustebusi kaip puikiai ištiesino mano storus besipučiančius plaukus. Plaukai atrodo kaip iš kirpyklos. Tikrai profesionalūs rezultatai.

Argumentai už

Didelis pliusas, kad plaukai nesielektrina, labai greitai įkaista, paprasta naudoti

Argumentai prieš

Kol kas nepastebėjau

Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės

Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės

02/05/2020

Lietuva

Lietuva

Super tiesintuvas su vienu minusiuku

Labai senai norėjau įsigyti šį tiesintuvą būtent dėl titano plokštelių. Na ir įsigijus galiu įvertint,kad šeip viskas super tik asmeniškai man tiesinant peša plaukus. Tai va toks minusiukas mane nuvylė. O šeip ateity planuoju įsigyti dar ir džiovintuvą :)

Argumentai už

Greitai įkaista ir tiesina

Argumentai prieš

Peša plaukus

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

Labai greitai tiesina

Turiu ypatingai storus plaukus, todėl šios žnyplės man juos ištiesina žymiai greičiau nei prieš tai turėtos Braun žnyplės. Po naudojimo plaukai gražiai žvilga. Naudoju į savaitę kelis kartus, o plaukai neatrodo pažeisti. Atvirkščiai, sakyčiau kad atsigavę, gal dėl to kad naudoju ir jūsų džiovintuvą saugantį plaukų drėgmę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.