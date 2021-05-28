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Nutraukta gamyba
„MoistureProtect“ technologija
„Ionic“
Slankiosios keraminės plokštelės
Jutiklis patikrina jūsų plaukus 30 kartų per sekundę ir parenka džiovinimo temperatūrą, kad būtų išsaugotas natūralus plaukų drėgnumas.
Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, purena plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.
Judėdamos slankiosios plokštelės reguliuoja plaukų spaudimą. Tokiu būdu plauko kamienas apsaugomas nuo pažeidimo, o plaukai – nuo lūžinėjimo.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
467
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Cabiria
28/05/2021
Lietuva
Puikiai tiesina
Likau nustebusi kaip puikiai ištiesino mano storus besipučiančius plaukus. Plaukai atrodo kaip iš kirpyklos. Tikrai profesionalūs rezultatai.
Argumentai už
Didelis pliusas, kad plaukai nesielektrina, labai greitai įkaista, paprasta naudoti
Argumentai prieš
Kol kas nepastebėjau
Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės
Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės
Vikky Vikky
02/05/2020
Lietuva
Super tiesintuvas su vienu minusiuku
Labai senai norėjau įsigyti šį tiesintuvą būtent dėl titano plokštelių. Na ir įsigijus galiu įvertint,kad šeip viskas super tik asmeniškai man tiesinant peša plaukus. Tai va toks minusiukas mane nuvylė. O šeip ateity planuoju įsigyti dar ir džiovintuvą :)
Argumentai už
Greitai įkaista ir tiesina
Argumentai prieš
Peša plaukus
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės
Vaida45
04/08/2019
Lietuva
Labai greitai tiesina
Turiu ypatingai storus plaukus, todėl šios žnyplės man juos ištiesina žymiai greičiau nei prieš tai turėtos Braun žnyplės. Po naudojimo plaukai gražiai žvilga. Naudoju į savaitę kelis kartus, o plaukai neatrodo pažeisti. Atvirkščiai, sakyčiau kad atsigavę, gal dėl to kad naudoju ir jūsų džiovintuvą saugantį plaukų drėgmę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MoistureProtect HP8374/00 „MoistureProtect“ tiesinimo žnyplės