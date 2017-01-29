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Visos serijos

  • Modeliuokite rūpestingai, kad garbanos atrodytų natūraliai
  • Modeliuokite rūpestingai, kad garbanos atrodytų natūraliai
  • Modeliuokite rūpestingai, kad garbanos atrodytų natūraliai
  • Modeliuokite rūpestingai, kad garbanos atrodytų natūraliai
  • Modeliuokite rūpestingai, kad garbanos atrodytų natūraliai
  • Modeliuokite rūpestingai, kad garbanos atrodytų natūraliai
  • Modeliuokite rūpestingai, kad garbanos atrodytų natūraliai
  • Modeliuokite rūpestingai, kad garbanos atrodytų natūraliai

Nutraukta gamyba

„KeraShine“ garbanojimo žnyplės

HP8607/00

4.9
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Modeliuokite rūpestingai, kad garbanos atrodytų natūraliai
Norite lengvai tvarkomų, natūralių, nepažeistų ir neišsausėjusių garbanų? Naujasis „KeraShine“ plaukų sukimo prietaisas su natūraliai atrodančioms garbanoms skirtu 25 mm vamzdeliu turi apsauginę keramikos su keratinu dangą ir keletą temperatūros nustatymų
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su keramika su keratinu

Modeliuokite rūpestingai, kad garbanos atrodytų natūraliai

  • „Care“ serija

  • 25 mm vamzdelis

  • 130–200 °C temperatūra

  • Keraminės plokštelės su keratinu

Apsauginė keraminė danga su keratinu

Apsauginė keraminė danga su keratinu

Apsauginė keraminė danga su keratinu – geresnė jūsų plaukų priežiūra

25 mm vamzdelis – natūraliai atrodančios garbanos

25 mm vamzdelis – natūraliai atrodančios garbanos

Naudodamiesi 25 mm skersmens vamzdeliu galite suformuoti madingas garbanas – galėsite didžiuotis natūraliai atrodančiomis garbanomis, kurioms suformuoti nereikia nė kiek pastangų.

Reostato ratukas ir 8 karščio nustatymai

Naudodamiesi reostato ratuku su 8 karščio nustatymais (130–200 °C), galėsite pasirinkti temperatūrą pagal savo plaukų tipą

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

29/01/2017

Polska

Polska

Naprawdę polecam ;)

Lokówka KeraShine HP8607/00 to prosty sposób na efektowną fryzurę. W łatwy, szybki sposób pomaga mi stworzyć naturalne loki nie przesuszając i nie uszkadzając włosów. Ma ochronną powłokę keratynową, która doskonale zabezpiecza włosy. Dodatkowo wyłącza się sama po godzinie i ma długi przewód zasilający. Poleca ją każdej kobiecie ceniącej jakość i elegancję wykonania :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 Lokówka KeraShine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 Lokówka KeraShine

02/07/2020

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Super

Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 Ondulator KeraShine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 Ondulator KeraShine

29/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

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