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Nutraukta gamyba
„Care“ serija
25 mm vamzdelis
130–200 °C temperatūra
Keraminės plokštelės su keratinu
Apsauginė keraminė danga su keratinu – geresnė jūsų plaukų priežiūra
Naudodamiesi 25 mm skersmens vamzdeliu galite suformuoti madingas garbanas – galėsite didžiuotis natūraliai atrodančiomis garbanomis, kurioms suformuoti nereikia nė kiek pastangų.
Naudodamiesi reostato ratuku su 8 karščio nustatymais (130–200 °C), galėsite pasirinkti temperatūrą pagal savo plaukų tipą
4.9
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Krystyna11
29/01/2017
Polska
Naprawdę polecam ;)
Lokówka KeraShine HP8607/00 to prosty sposób na efektowną fryzurę. W łatwy, szybki sposób pomaga mi stworzyć naturalne loki nie przesuszając i nie uszkadzając włosów. Ma ochronną powłokę keratynową, która doskonale zabezpiecza włosy. Dodatkowo wyłącza się sama po godzinie i ma długi przewód zasilający. Poleca ją każdej kobiecie ceniącej jakość i elegancję wykonania :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 Lokówka KeraShine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 Lokówka KeraShine
Rox27
02/07/2020
România
Patvirtintas pirkėjas
Super
Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 Ondulator KeraShine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 Ondulator KeraShine
Dyttah
29/05/2020
Magyarország
Szuper
Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas