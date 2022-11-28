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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
4 priedai
Jonizuojanti priežiūra
„ThermoProtect“ temperatūra
„Air Styler“ su 800 W oro srautu skirtas švelniai džiovinti ir formuoti. Pasiekite salono rezultatų kiekvieną dieną.
Naudojant joninį kondicionavimą galima džiovinti plaukus jų neįelektrinant. Neigiami jonai panaikina statinį plaukų krūvį, juos kondicionuoja, nuramina plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiais, žvilgančiais ir nesiveliančiais plaukais.
„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas pasižymi optimalia džiovinimo temperatūra ir papildoma apsauga nuo plaukų perkaitimo. Su ta pačia galinga oro srove tausojančiu būdu pasieksite geriausių rezultatų.
4.7
iš 5
389
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Laimingas tetis
28/11/2022
Lietuva
Nuostabus efektas
Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.
Argumentai už
Puikiai purena, glotnina
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Sniega
28/11/2022
Lietuva
Super!
Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Pumpurėlis1
28/11/2022
Lietuva
Lengvas ir patogus
Nustebino koks prietaisas yra lengvas. Patogu vežiotis su savim į keliones. Skirtingi antgaliai leidžia susikurti įvairias šukuosenas. Ypač patiko šepetys, su kuriuo gražiai išsitiesina plaukai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“