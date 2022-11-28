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Visos serijos

  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
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  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
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  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
  • Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra

Nutraukta gamyba

Essential„Air Styler“

HP8663/00

4.7
| (389) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra
Džiovinkite ir formuokite vienu metu. Su „Philips Air Styler Essential“ galėsite sukurti gražų, natūralų stilių ir tuo pat metu suteikti daugiau žvilgesio naudodami jonizuojančios priežiūros funkciją. 4 priedai yra tinkami tiek ilgiems, tiek trumpiems plaukams, todėl mėgausitės lengvai formuodami plaukus.
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Daug šukuosenų ir jonizuojanti priežiūra

  • 4 priedai

  • Jonizuojanti priežiūra

  • „ThermoProtect“ temperatūra

800W stiliaus galia, skirta salono rezultatams

800W stiliaus galia, skirta salono rezultatams

„Air Styler“ su 800 W oro srautu skirtas švelniai džiovinti ir formuoti. Pasiekite salono rezultatų kiekvieną dieną.

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Naudojant joninį kondicionavimą galima džiovinti plaukus jų neįelektrinant. Neigiami jonai panaikina statinį plaukų krūvį, juos kondicionuoja, nuramina plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiais, žvilgančiais ir nesiveliančiais plaukais.

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas pasižymi optimalia džiovinimo temperatūra ir papildoma apsauga nuo plaukų perkaitimo. Su ta pačia galinga oro srove tausojančiu būdu pasieksite geriausių rezultatų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

389

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Nuostabus efektas

Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.

Argumentai už

Puikiai purena, glotnina

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Super!

Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Lengvas ir patogus

Nustebino koks prietaisas yra lengvas. Patogu vežiotis su savim į keliones. Skirtingi antgaliai leidžia susikurti įvairias šukuosenas. Ypač patiko šepetys, su kuriuo gražiai išsitiesina plaukai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

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