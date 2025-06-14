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Nutraukta gamyba

Karšto oro formuotuvas

HP8666/00

4.5

| (505) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

Įvairių šukuosenų modeliavimas, maksimalus plaukų žvilgesys

Su „Philips Dynamic Volumebrush“ kurkite skirtingų stilių šukuosenas ir išsaugokite švelnius ir žvilgančius plaukus. Besisukančiu 50 mm natūralių šerių šepečiu plaukai supurenami, o įtraukiamu šepečiu sukuriamos išraiškingos, nesiveliančios bangos.

Peržiūrėti visas naudas

„Philips Rotating VolumeBrush“ su 2 priedais

Įvairių šukuosenų modeliavimas, maksimalus plaukų žvilgesys

  • „Rotating Volumebrush“

  • Šukuosenos formavimo prietaisas

Joninis kondicionavimas nelaidžia plaukams garbanotis ir padidina žvilgesį

Joninis kondicionavimas nelaidžia plaukams garbanotis ir padidina žvilgesį

Dėl joninio kondicionavimo džiovinant plaukus juose nesikaupia statinis elektros krūvis. Neigiamai įkrauti jonai išleidžiami, plaukai nesigarbanoja, o plaukų kutikulos yra ištiesinamos, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Rezultatas – žvilgantys, tiesūs ir puikiai atrodantys plaukai.

Dėl turmalino keraminės dangos jūsų plaukai žvilgės dar labiau

Dėl turmalino keraminės dangos jūsų plaukai žvilgės dar labiau

Šukuosenos formavimo prietaisas padengtas ypatinga turmalino keramika ir formuojant šukuoseną saugo plaukus nuo pažeidimo bei atgaivina. Ši speciali danga išsiskiria efektyviu šilumos laidumu be karštų vietų ir suteikia žvilgesio kiekvienu judesiu.

1 000 W galia – puikūs rezultatai

1 000 W galia – puikūs rezultatai

Šis 1 000 W šukuosenos formavimo prietaisas sukuria optimalų oro srautą ir švelnią džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

505

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

14/06/2025

Lietuva

Lietuva

Patogus vienai pačiai tvarkyti plaukus

Patogus vienai pačiai susitvarkyti plaukus, nes antgaliai sukasi, gerai atkelia plaukus nuo šaknų. Plaukai lieka glotnūs, kaip iš salono.

Argumentai už

Patogus vienai pačiai tvarkyti plaukus, glotnūs plaukai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas

Naudojimo data 2025-05-14

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas

Naudojimo data 2025-05-14

13/06/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus plaukų formuotuvas

Labai patogus prietaisas - ypač kas turi kirpčiukus! Mane kirpėja mokė juos stilizuoti su fenu ir apvaliu plaukų šepečiu, bet kai abi rankos kairios, tai misija neįmanoma. O šis prietaisas puikiai atlieka tokią pat funkciją be jokio vargo. Sukimosi funkcija iš viso nereali, labai palengviną plaukų formavimą. Visos galvutės patogiai nusiima, užsideda. Naudojimas tikrai labai paprastas, tik reikia praktikos :) super.

Argumentai už

Sukimosi funkcija, kelios formavimo galvutės

Argumentai prieš

Kiek didokas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas

Naudojimo data 2024-05-13

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas

Naudojimo data 2024-05-13

05/06/2025

Lietuva

Lietuva

Nuostabi plaukų priežiūros priemonė

Turi besisukančias galvutes, todėl naudojimasis nėra sudėtingas ir rezultatai lyg kirpyklos! Garbanos buvo neįtikėtinai minkštos ir švarios, o šiek tiek pasipraktikavus tai bus vienas lengviausių plaukų formavimo būdų. Plaukai, regis, labai neįkaito ir po to tapo ypač blizgūs. Garbanotus, banguotus plaukus bus lengva prižiūrėti kasdien, o plaukai po naudojimo atrodo gražiau.

Argumentai už

Lengvas, patogus, puikiai formuoja plaukus

Argumentai prieš

Nepastebėta

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas

Naudojimo data 2024-05-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas

Naudojimo data 2024-05-05

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