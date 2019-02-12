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Visos serijos

  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
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  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
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  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
  • Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru

Nutraukta gamyba

StyleCarePrietaisas su automatine sukimosi sistema

HP8668/00

4.3
| (20) Atsiliepimai | 84% Rekomenduoja šį gaminį
Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru
Naujasis šukuosenos formavimo prietaisas su automatine sukimosi sistema turi unikalų garbanojimo priedą, skirtą garbanoms ir bangelėms formuoti, apvalus šepetys pakelia plaukus ir suteikia jiems purumo, o antgalis švelniai džiovina. Plaukus tausojantis džiovinimas ir modeliavimas.
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Minkštos garbanos, bangos ir apimtis su aut. garbanojimu oru

  • Keraminės plokštelės su keratinu

  • „Ionic“

  • 800 V

  • 3 priedai

Automatinis garbanojimo oru priedas suformuoja bangeles ir lengvas garbanas

Automatinis garbanojimo oru priedas suformuoja bangeles ir lengvas garbanas

Išdžiovinę plaukus iki 80 % uždėkite plaukų sruogą ant garbanojimo oru priedo angos. Vos palietus mygtuką jūsų plaukų sruoga pateks į garbanojimo kamerą, kur plaukai bus galutinai išdžiovinti ir suformuoti. Suformuojama nuostabi ir natūraliai atrodanti garbana.

50 mm apvalus šepetys purena plaukus ir suteikia lankstumo

50 mm apvalus šepetys purena plaukus ir suteikia lankstumo

50 mm šiluminis šepetys puikiai purena, pagyvina plaukus ir suteikia jiems blizgesio. Naudokite ant beveik sausų plaukų ir išdžiovinkite juos taip pat gerai kaip grožio salone.

Neutralizuoja statinį krūvį, neleidžia plaukams garbanotis ir padidina žvilgesį

Neutralizuoja statinį krūvį, neleidžia plaukams garbanotis ir padidina žvilgesį

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, purena plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

20

Atsiliepimai

84%

Rekomenduoja šį gaminį

12/02/2019

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Produkt godny polecenia

Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

06/07/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam produkt w 100 procentach.

Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

16/02/2017

Polska

Polska

Rewelacyjna suszarko-lokówka

Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka

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