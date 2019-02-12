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Nutraukta gamyba
Keraminės plokštelės su keratinu
„Ionic“
800 V
3 priedai
Išdžiovinę plaukus iki 80 % uždėkite plaukų sruogą ant garbanojimo oru priedo angos. Vos palietus mygtuką jūsų plaukų sruoga pateks į garbanojimo kamerą, kur plaukai bus galutinai išdžiovinti ir suformuoti. Suformuojama nuostabi ir natūraliai atrodanti garbana.
50 mm šiluminis šepetys puikiai purena, pagyvina plaukus ir suteikia jiems blizgesio. Naudokite ant beveik sausų plaukų ir išdžiovinkite juos taip pat gerai kaip grožio salone.
Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, purena plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.
4.3
iš 5
20
Atsiliepimai
84%
Rekomenduoja šį gaminį
Ewelina987
12/02/2019
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Produkt godny polecenia
Lokówko-suszarkę używam 8 miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolona. Fryzura wygląda jak po wizycie w salonie fryzjerskim.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Danuta78
06/07/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Polecam produkt w 100 procentach.
Suszarko-lokówka bardzo dobrze się sprawdza.Włosy są nawilżone,nie niszczą się.Jestem bardzo zadowolona.Loków na razie nie kręcę bo mam zbyt krótkie włosy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
jogintiger
16/02/2017
Polska
Rewelacyjna suszarko-lokówka
Rewelacyjny produkt wysokiej jakości w niskiej cenie. Gorąco polecam Paniom z długimi lub średnio-długimi włosami. Loki-fale wychodzą rewelacyjne. Użycie szczotki jest bardzo łatwe. Efekt rewelacyjny- włosy uniesione. Sama decydujesz czy podkręcasz je w kierunku do góry czy do dołu. Jonizacja i powłoka ceramiczna z powłoka keratynowa nabłyszcza włos i dba o jego dobra kondycje. I to rzeczywiście widać :) A do tego elegancki design, dość długi kabel sieciowy co ułatwia uzytkowanie, dobrej jakości włos na szczotce... POLECAM!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare HP8668/00 Automatyczna obrotowa suszarko-lokówka