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Nutraukta gamyba
Akimirkos kūrybiškumas, nuolatinė priežiūra
„Phlips Multi-Styler“ suteikia universalias galimybes kurti naujausią plaukų stilių kiekvienai progai ir rūpintis plaukais.
6 šukuosenos formavimo priedai
190 °C temperatūra
Keraminė danga
Automatinis išjungimas
„Philips“ įvairių šukuosenų formavimo įrenginys: 16 mm garbanojimo žnyplės garbanoms formuoti; ant 16 mm žnyplių užmaunamas šepetys plaukams purenti; suktukas su atverčiamomis plaukų garbanojimo plokštelėmis „du viename“ plaukams tiesinti ir garbanoti; du plaukų spaustukai, skirti lengvai modeliuoti.
Keraminė danga geresnei jūsų plaukų priežiūrai.
190 °C modeliavimo temperatūra – džiaukitės puikia šukuosena ilgiau nepažeisdami plaukų.
5.0
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
wszystkiebylyjuzzajete
27/10/2014
Polska
Super jakość za super cenę
Funkcja lokówki- daje ładny skręt długich włosów i trwały efekt; trochę usztywnia włosy, ale za to ma konieczności stosowania pianki, ani żadnego innego utrwalacza. Prostowanica- spełnia moje oczekiwania i nadaje włosom ładnego połysku. Nasadka na lokówkę- nie bardzo wiem, jaki efekt mogę uzyskać i jaka jest technika używania tej części urządzenia, gdyż nie ma instrukcji dołączonej do produktu. Karbownica- nie używałam i raczej nie wypróbuję (nie mój styl).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna
Анатол
27/10/2021
Україна
Бомба
Жена пользуется очень долго работает без проблем советую
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Multi-Styler
Naudojimo data 2019-10-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Multi-Styler
Naudojimo data 2019-10-27
Ирина123
04/07/2019
Україна
Самый удобный
Самый удобный и легкий и позволяет сделать множество вариаций причесок....дает возможность быть разной
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Multi-Styler
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Multi-Styler