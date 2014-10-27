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Nutraukta gamyba

Įvairių šukuosenų formavimo įrenginys

HP8698/00

5

| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Akimirkos kūrybiškumas, nuolatinė priežiūra

„Phlips Multi-Styler“ suteikia universalias galimybes kurti naujausią plaukų stilių kiekvienai progai ir rūpintis plaukais.

Peržiūrėti visas naudas

Akimirkos kūrybiškumas, nuolatinė priežiūra

  • 6 šukuosenos formavimo priedai

  • 190 °C temperatūra

  • Keraminė danga

  • Automatinis išjungimas

16 mm žnyplės ir užmaunamas šepetys; plokščios garbanojimo plokštės; 2 spaustukai

16 mm žnyplės ir užmaunamas šepetys; plokščios garbanojimo plokštės; 2 spaustukai

„Philips“ įvairių šukuosenų formavimo įrenginys: 16 mm garbanojimo žnyplės garbanoms formuoti; ant 16 mm žnyplių užmaunamas šepetys plaukams purenti; suktukas su atverčiamomis plaukų garbanojimo plokštelėmis „du viename“ plaukams tiesinti ir garbanoti; du plaukų spaustukai, skirti lengvai modeliuoti.

Kiekvienas kaitinimo priedas padengtas keramine danga –

Kiekvienas kaitinimo priedas padengtas keramine danga –

Keraminė danga geresnei jūsų plaukų priežiūrai.

190 °C modeliavimo temperatūra – džiaukitės puikia šukuosena ilgiau

190 °C modeliavimo temperatūra – džiaukitės puikia šukuosena ilgiau

190 °C modeliavimo temperatūra – džiaukitės puikia šukuosena ilgiau nepažeisdami plaukų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

27/10/2014

Polska

Polska

Super jakość za super cenę

Funkcja lokówki- daje ładny skręt długich włosów i trwały efekt; trochę usztywnia włosy, ale za to ma konieczności stosowania pianki, ani żadnego innego utrwalacza. Prostowanica- spełnia moje oczekiwania i nadaje włosom ładnego połysku. Nasadka na lokówkę- nie bardzo wiem, jaki efekt mogę uzyskać i jaka jest technika używania tej części urządzenia, gdyż nie ma instrukcji dołączonej do produktu. Karbownica- nie używałam i raczej nie wypróbuję (nie mój styl).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna

27/10/2021

Україна

Україна

Бомба

Жена пользуется очень долго работает без проблем советую

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Multi-Styler

Naudojimo data 2019-10-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Multi-Styler

Naudojimo data 2019-10-27

04/07/2019

Україна

Україна

Самый удобный

Самый удобный и легкий и позволяет сделать множество вариаций причесок....дает возможность быть разной

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Multi-Styler

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8698/00 Multi-Styler

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.