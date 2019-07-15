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2300 W džiovinimo galia
Galingas KS variklis
Didelis oro greitis – iki 170 km/h*
Modeliavimo ir apsauginis antgalis
Profesionaliame plaukų džiovintuve yra didelio našumo KS variklis, kuriuo pasiekiamas iki 170 km/h* oro greitis, t. y. jis yra 50 % greitesnis**. Jis skirtas profesionaliam, efektyviam darbui.
Šis profesionalus 2300 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį, plaukų džiovinimas ir modeliavimas tampa greitesnis ir lengvesnis.
Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, kondicionuoja plaukus, nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais, žvilgančiais ir tiesiais plaukais.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
275
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Darius65
15/07/2019
Lietuva
Geras ir igai naudotas
Funkcionalus ir patikimas daiktas. Puikiai veikia Naudojau apie 5 metus, kol pamaciau, kad nuo mano pastovaus pakavimo i krepsi, nutryniau maitinimo laido dali. Tada sena dziovintuva ismeciau, o nauja jau kabinu ant aseles. Tureciau naudoti ilgiau.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/00 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/00 Plaukų džiovintuvas
Lewisa
29/09/2022
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Phillips matu fēns
Ļoti labs matu fēns, neskatoties uz to ka ir mazliet smagāks, kā ierasti citi, savas funkcijas pilna un es teiktu produkts ir vienreizējs!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns
Elīna
25/01/2016
Latvija
Ātrums
Maniem garajiem, biezajiem matiem šis fēns ir kā ātrs risinājums no rītiem 10 minūšu laika tikt pie sausiem matiem!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns
Išbandyta su 6 mm antgaliu įjungus 2 greičio ir 2 šilumos nustatymus
lyginant su ankstesniu HP4997