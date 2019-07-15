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  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
  • Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti

Prestige ProPlaukų džiovintuvas

HPS920/00

4.8
| (275) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti
„Philips Hair Dryer Prestige Pro“ pasižymi 2300 W galia ir profesionaliu KS varikliu, kuris pasiekia iki 170 km/h*, t. y. jis yra 50 % greitesnis**. Su unikaliu modeliavimo ir apsauginiu koncentratoriumi profesionaliai modeliuosite neperkaitindami.
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Skirtas profesionaliai džiovinti ir modeliuoti

  • 2300 W džiovinimo galia

  • Galingas KS variklis

  • Didelis oro greitis – iki 170 km/h*

  • Modeliavimo ir apsauginis antgalis

Greitas džiovinimas, galingas kintamosios srovės variklis

Greitas džiovinimas, galingas kintamosios srovės variklis

Profesionaliame plaukų džiovintuve yra didelio našumo KS variklis, kuriuo pasiekiamas iki 170 km/h* oro greitis, t. y. jis yra 50 % greitesnis**. Jis skirtas profesionaliam, efektyviam darbui.

2300 W – didelė džiovinimo galia

2300 W – didelė džiovinimo galia

Šis profesionalus 2300 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį, plaukų džiovinimas ir modeliavimas tampa greitesnis ir lengvesnis.

Jonizuojanti priežiūra lygiems, nesigarbanojantiems ir žvilgantiems plaukams

Jonizuojanti priežiūra lygiems, nesigarbanojantiems ir žvilgantiems plaukams

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, kondicionuoja plaukus, nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais, žvilgančiais ir tiesiais plaukais.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-612371

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

275

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Geras ir igai naudotas

Funkcionalus ir patikimas daiktas. Puikiai veikia Naudojau apie 5 metus, kol pamaciau, kad nuo mano pastovaus pakavimo i krepsi, nutryniau maitinimo laido dali. Tada sena dziovintuva ismeciau, o nauja jau kabinu ant aseles. Tureciau naudoti ilgiau.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/00 Plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/00 Plaukų džiovintuvas

29/09/2022

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Phillips matu fēns

Ļoti labs matu fēns, neskatoties uz to ka ir mazliet smagāks, kā ierasti citi, savas funkcijas pilna un es teiktu produkts ir vienreizējs!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/00 Matu fēns

25/01/2016

Latvija

Latvija

Ātrums

Maniem garajiem, biezajiem matiem šis fēns ir kā ātrs risinājums no rītiem 10 minūšu laika tikt pie sausiem matiem!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS920/03 Matu fēns

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandyta su 6 mm antgaliu įjungus 2 greičio ir 2 šilumos nustatymus

  2. lyginant su ankstesniu HP4997