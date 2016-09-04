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  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
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  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
  • Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas

Nutraukta gamyba

ProCare Auto CurlerAutomatinis plaukų formavimo žnyplės

HPS940/00

4.7
| (115) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas
„Philips ProCare“ plaukų formavimo žnyplės, automatiškai suformuoja tobulas garbanas. Profesionalus bešepetėlis variklis ir keramine titano danga dengtas vamzdelis automatiškai vynioja, įkaista ir garbanoja plaukus bei kaskart sukuria nepriekaištingas garbanas.&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>
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su bešepetėliu varikliu ir keramine titano danga dengtu vamzdeliu

Profesionalus automatinis garbanų formavimo prietaisas

  • Keramine titano danga dengtas vamzdelis

  • Bešepetėlis variklis

  • 3 karščio ir 3 laikmačio nustatymai

  • Salono rezultatai

Profesionalus automatinis garbanojimas tobuloms garbanoms

Profesionalus automatinis garbanojimas tobuloms garbanoms

„Philips“ automatinis garbanų formavimo prietaisas vynioja plaukus ant įkaitusio vamzdelio ir kaskart suformuoja tobulas garbanas.

Keramine titano danga dengtas vamzdelis

Keramine titano danga dengtas vamzdelis

Profesionalus titano danga dengtas vamzdelis garbanoja plaukus greitai, lengvai slysta, o plaukai išlieka žvilgantys. Keramine titano danga dengtame vamzdelyje puikiai suderintas šilumos laidumas ir glotnus paviršius, kad garbanos būtų tobulos.

Profesionalus bešepetėlis variklis

Profesionalus bešepetėlis variklis

Patvarus ir profesionalus bešepetėlis variklis formuoja garbanas skirtingomis kryptimis. Kad šukuosena atrodytų simetriška, tobulai suformuoja garbanas į kairę ir į dešinę. Taip pat galite naudoti automatinio garbanojimo funkciją, jei pageidaujate maišyti abiejų garbanojimo krypčių garbanas ir atrodyti natūraliai.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612378

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

115

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

04/09/2016

Lietuva

Lietuva

Geras dalykas

Kirpėjos galės ilsėtis, nes dabar garbanas lengvai pasidariau namie:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatinis garbanų formavimo prietaisas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatinis garbanų formavimo prietaisas

12/02/2016

Lietuva

Lietuva

labai geru

Labai puikus daiktas , esu isbandzius ,siulau visoms morerims merginoms nuostabus dalikas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatinis garbanų formavimo prietaisas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatinis garbanų formavimo prietaisas

02/03/2017

Latvija

Latvija

Dabīgs un ātrs rezultāts

Šķiet, ka šis lokotājs ir saudzīgāks pret matiem. Patīk izķemmēt matus pēc lokošanas - tie ir viļņaini, kupli un spīdīgi. Bet esiet uzmanīgas! Kārtīgi izķemmējiet loku un pārliecināties, ka tā ir gluda nevis izspūrusi, pirms ievietot lokotājā. Citādi var ieraut matus, kas galīgi nav patīkami

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.