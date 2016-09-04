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Nutraukta gamyba
Keramine titano danga dengtas vamzdelis
Bešepetėlis variklis
3 karščio ir 3 laikmačio nustatymai
Salono rezultatai
„Philips“ automatinis garbanų formavimo prietaisas vynioja plaukus ant įkaitusio vamzdelio ir kaskart suformuoja tobulas garbanas.
Profesionalus titano danga dengtas vamzdelis garbanoja plaukus greitai, lengvai slysta, o plaukai išlieka žvilgantys. Keramine titano danga dengtame vamzdelyje puikiai suderintas šilumos laidumas ir glotnus paviršius, kad garbanos būtų tobulos.
Patvarus ir profesionalus bešepetėlis variklis formuoja garbanas skirtingomis kryptimis. Kad šukuosena atrodytų simetriška, tobulai suformuoja garbanas į kairę ir į dešinę. Taip pat galite naudoti automatinio garbanojimo funkciją, jei pageidaujate maišyti abiejų garbanojimo krypčių garbanas ir atrodyti natūraliai.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
115
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Taip
04/09/2016
Lietuva
Geras dalykas
Kirpėjos galės ilsėtis, nes dabar garbanas lengvai pasidariau namie:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatinis garbanų formavimo prietaisas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatinis garbanų formavimo prietaisas
Paula
12/02/2016
Lietuva
labai geru
Labai puikus daiktas , esu isbandzius ,siulau visoms morerims merginoms nuostabus dalikas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatinis garbanų formavimo prietaisas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatinis garbanų formavimo prietaisas
8MUA8
02/03/2017
Latvija
Dabīgs un ātrs rezultāts
Šķiet, ka šis lokotājs ir saudzīgāks pret matiem. Patīk izķemmēt matus pēc lokošanas - tie ir viļņaini, kupli un spīdīgi. Bet esiet uzmanīgas! Kārtīgi izķemmējiet loku un pārliecināties, ka tā ir gluda nevis izspūrusi, pirms ievietot lokotājā. Citādi var ieraut matus, kas galīgi nav patīkami
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres