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  • Išlaikykite švarų skutimąsi
  • Išlaikykite švarų skutimąsi

Nutraukta gamyba

skutimo galvutės

HQ4

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Išlaikykite švarų skutimąsi
Kiekvienais metais jūsų geležtės kopia į Everestą ... 49 kartus! Po tokios kelionės net ir geriausios priemonės gali prarasti savo aštrumą. Išsaugokite skustuvo efektyvumą - keiskite galvutes kartą per 2 metus.
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Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

Išlaikykite švarų skutimąsi

  • CloseCut

  • 3 galvutės

Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.

Mikrogriovelis, kad barzdaskutė dar labiau priglustų

Mikrogriovelis, kad barzdaskutė dar labiau priglustų

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

13/02/2017

Magyarország

Magyarország

KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!

Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ4 körkések

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ4 körkések

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