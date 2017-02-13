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Nutraukta gamyba
CloseCut
3 galvutės
„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Tad11
13/02/2017
Magyarország
KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!
Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ4 körkések
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ4 körkések