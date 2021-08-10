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Nutraukta gamyba
HQ56/50
„CloseCut“
Tinka HQ900 serija
Tinka HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
„CloseCut“ peiliukų konstrukcija itin tiksli, kad galėtumėte skustis greitai ir švariai kiekvieną kartą. Patvarūs, savaime pasigalandantys peiliukai išlieka aštrūs, todėl galėsite nusiskusti švariai ir greitai.
3.0
iš 5
2
Atsiliepimai
Saca71
10/08/2021
Magyarország
Patvirtintas pirkėjas
A termék hibátlanul üzemel
Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.
Argumentai už
Kiváló
Argumentai prieš
Nem tudok
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ56/50 Körkések
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ56/50 Körkések
28/11/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące
Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów
Argumentai už
Brak
Argumentai prieš
Nie golą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ56/50 głowice golące
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ56/50 głowice golące