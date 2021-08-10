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  • Išlaikykite švarų skutimąsi
  • Išlaikykite švarų skutimąsi
  • Išlaikykite švarų skutimąsi
  • Išlaikykite švarų skutimąsi
  • Išlaikykite švarų skutimąsi
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Nutraukta gamyba

skutimo galvutės

HQ56/50

3
| (2) Atsiliepimai
Išlaikykite švarų skutimąsi
Per dvejus metus skustuvo galvutės nuskus 9 milijonus plaukų nuo jūsų veido. Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.
Peržiūrėti visas naudas

Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

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  • „CloseCut“

  • Tinka HQ900 serija

  • Tinka HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Nuskuta net ir trumpiausius plaukelius

Patvarūs ir savaime pasigalandantys „CloseCut“ peiliukai, kad švariai nusiskustumėte

Patvarūs ir savaime pasigalandantys „CloseCut“ peiliukai, kad švariai nusiskustumėte

„CloseCut“ peiliukų konstrukcija itin tiksli, kad galėtumėte skustis greitai ir švariai kiekvieną kartą. Patvarūs, savaime pasigalandantys peiliukai išlieka aštrūs, todėl galėsite nusiskusti švariai ir greitai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

2

Atsiliepimai

4
3
2

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

A termék hibátlanul üzemel

Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.

Argumentai už

Kiváló

Argumentai prieš

Nem tudok

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ56/50 Körkések

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ56/50 Körkések

28/11/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące

Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów

Argumentai už

Brak

Argumentai prieš

Nie golą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ56/50 głowice golące

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ56/50 głowice golące

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