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Nutraukta gamyba
„CloseCut“ galvutės ir „Flex & Float“
Naudoti tik su laidu
„CloseCut“ peiliukų konstrukcija itin tiksli, kad galėtumėte skustis greitai ir švariai kiekvieną kartą. Patvarūs, savaime pasigalandantys peiliukai išlieka aštrūs, todėl galėsite nusiskusti švariai ir greitai.
Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido ir kaklo linkio, todėl švelniau skuta
Naudojama su laidu, kad visada patikimai nusiskustumėte.
4.5
iš 5
335
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Martynaskastel
23/09/2015
Lietuva
Skutimasis tapo itin greitas ir patogus
Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
PROPRO
21/01/2016
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Eeskujulik masin
Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
aule
11/01/2015
Eesti
väga hea
töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 PT731/16 pardel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 PT731/16 pardel
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.